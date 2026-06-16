W skrócie Amerykański prokurator Edward Martin porównał Zbigniewa Ziobrę do Donalda Trumpa, wskazując na rzekome represje wobec obu polityków.

Edward Martin wyraził zaskoczenie atakami na Zbigniewa Ziobrę ze strony mediów, systemu sądowego i Donalda Tuska.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a po odebraniu immunitetu opuścił Polskę i przebywa obecnie w USA.

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- Moim zdaniem Ziobro jest na wiele sposobów jak Trump. Ziobro był prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, dla Amerykanów to wysokie stanowisko. Widzimy to i myślimy, że to poważny człowiek - wyjaśnił Edward Martin w wywiadzie dla Republiki.

Pełnomocnik Donalda Trumpa ds. ułaskawień w rozmowie z Michałem Rachoniem z rozczarowaniem wypowiadał się o Węgrzech, które po przejęciu władzy przez Petera Magyara odmówiły dalszego azylu politycznego dla Ziobry. - Kiedyś myśleliśmy, że Węgry to bezpieczne miejsce, a teraz te jedne wybory i od razu odwracają się od praworządności - ocenił.

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Edward Martin wyznał, że kilka tygodni temu spotkał się w Waszyngtonie z Ziobrą i dostrzegł, że były minister jest "bardzo zamyślony".

- Powtórzę: dla Amerykanina minister sprawiedliwości to bardzo ważna funkcja, to w pewnym sensie najwyższe stanowisko po prezydencie. A widzieć, jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i Tuska, to się wydaje niemożliwe - powiedział.

Zdaniem amerykańskiego prokuratora Donald Trump mierzył się z podobnymi oskarżeniami w okresie przejściowym między dwiema kadencjami w Białym Domu. Jak podkreślił, wykorzystano wówczas jego "cywilny status".

- Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości, teraz nazywają przestępstwem - dodał Martin, mówiąc o Ziobrze. - Aż trudno się to mówi... Sowieci byli na waszej ziemi jeszcze nie tak dawno temu, a to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów - skwitował.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Były minister wyjechał do USA

Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce przedstawić mu 26 zarzutów.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich wspomnianych zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Żadne z wymienionych nie doszło do skutku z powodu nieobecności w kraju.

Były minister sprawiedliwości po wyjeździe z Polski przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. Po dojściu Petera Magyara do władzy polityk udał się do USA, gdzie pełni rolę korespondenta Telewizji Republika.





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