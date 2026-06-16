Głos z USA w obronie Ziobry. "Jest na wiele sposobów jak Trump"
Amerykański prokurator ds. ułaskawień Edward Martin przyrównał Zbigniewa Ziobrę do Donalda Trumpa. - Dla Amerykanina minister sprawiedliwości to bardzo ważna funkcja, to w pewnym sensie najwyższe stanowisko po prezydencie. Widzieć, jak (Ziobro) jest atakowany przez media, przez system sądowy i Tuska, to się wydaje niemożliwe - powiedział.
W skrócie
- Amerykański prokurator Edward Martin porównał Zbigniewa Ziobrę do Donalda Trumpa, wskazując na rzekome represje wobec obu polityków.
- Edward Martin wyraził zaskoczenie atakami na Zbigniewa Ziobrę ze strony mediów, systemu sądowego i Donalda Tuska.
- Zbigniew Ziobro jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a po odebraniu immunitetu opuścił Polskę i przebywa obecnie w USA.
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- Moim zdaniem Ziobro jest na wiele sposobów jak Trump. Ziobro był prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, dla Amerykanów to wysokie stanowisko. Widzimy to i myślimy, że to poważny człowiek - wyjaśnił Edward Martin w wywiadzie dla Republiki.
Pełnomocnik Donalda Trumpa ds. ułaskawień w rozmowie z Michałem Rachoniem z rozczarowaniem wypowiadał się o Węgrzech, które po przejęciu władzy przez Petera Magyara odmówiły dalszego azylu politycznego dla Ziobry. - Kiedyś myśleliśmy, że Węgry to bezpieczne miejsce, a teraz te jedne wybory i od razu odwracają się od praworządności - ocenił.
Człowiek Trumpa stanął w obronie Ziobry. "Atakowany przez Tuska"
Edward Martin wyznał, że kilka tygodni temu spotkał się w Waszyngtonie z Ziobrą i dostrzegł, że były minister jest "bardzo zamyślony".
- Powtórzę: dla Amerykanina minister sprawiedliwości to bardzo ważna funkcja, to w pewnym sensie najwyższe stanowisko po prezydencie. A widzieć, jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i Tuska, to się wydaje niemożliwe - powiedział.
Zdaniem amerykańskiego prokuratora Donald Trump mierzył się z podobnymi oskarżeniami w okresie przejściowym między dwiema kadencjami w Białym Domu. Jak podkreślił, wykorzystano wówczas jego "cywilny status".
- Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości, teraz nazywają przestępstwem - dodał Martin, mówiąc o Ziobrze. - Aż trudno się to mówi... Sowieci byli na waszej ziemi jeszcze nie tak dawno temu, a to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów - skwitował.
Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Były minister wyjechał do USA
Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce przedstawić mu 26 zarzutów.
Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich wspomnianych zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Żadne z wymienionych nie doszło do skutku z powodu nieobecności w kraju.
Były minister sprawiedliwości po wyjeździe z Polski przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. Po dojściu Petera Magyara do władzy polityk udał się do USA, gdzie pełni rolę korespondenta Telewizji Republika.