W skrócie Rząd planuje działania mające na celu sprowadzenie Zbigniewa Ziobry z USA do Polski przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi, jednak uzależnia to od decyzji amerykańskiego sądu federalnego i administracji Donalda Trumpa.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zamierza wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, a polskie ministerstwa i służby przygotowują odpowiednie kroki prawne i dyplomatyczne.

Prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia stanowiska, a jego ostatnie miejsce pobytu to Stany Zjednoczone po opuszczeniu Węgier.

Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest wStanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Zbigniew Ziobro w USA. Wiceszef MSWiA o możliwym powrocie do kraju

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w poniedziałek w Polskim Radiu 24 poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania".

Szczepański przyznał również, że wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie jest zaskoczeniem, bo o takiej możliwości mówiło się już wcześniej. - Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przesiadka w jego podróży - mówił.

Pytany o to, czy uda się sprowadzić do Polski byłego ministra sprawiedliwości, Szczepański odpowiedział, że to będzie "trudna rzecz, ale to jest w rękach właściwie trzech resortów". Dodał, że chodzi przede wszystkim o resort sprawiedliwości i polskie sądy, które powinny wydać za Zbigniewem Ziobrą europejski nakaz aresztowania, następnie - jak mówił - powinien zostać wysłany wniosek o ekstradycję oraz wdrożone powinny zostać działania dyplomatyczne.

Ekstradycja Ziobry zależna od decyzji Trumpa? "Tutaj mamy pewien problem"

Wiceminister Szczepański zwrócił uwagę, że proces ekstradycji będą domykały działania MSWiA oraz polskich służb, które wykonają ewentualny wyrok sądu. Jak jednak zaznaczył, potrzebna jest zgoda amerykańskiej administracji.

- I tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny (musi się zgodzić - red.), a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent (Donald Trump - red.), który musiałby decyzję ewentualnie podjąć - mówił wiceszef MSWiA.

Według Szczepańskiego nie byłoby możliwości wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, gdyby nie to, że strona amerykańska na ten wyjazd się zgodziła. - Musiała być wydana wiza, i wiza za zgodą najwyższych władz - powiedział.

Na pytanie o to, czy uda się sprowadzić Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, odpowiedział, że strona polska podejmie działania, żeby tak się stało.

Zbigniew Ziobro opuścił Polskę. Prokuratura stawia mu zarzuty

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro wyjechał do Budapesztu. Na początku 2026 r. poinformowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

W niedzielę rano media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Ziobro w Telewizji Republika.

