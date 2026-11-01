Głos z Brukseli w sprawie TK. Komisja Europejska "uważnie śledzi" kryzys

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath poinformował, że Komisja Europejska "uważnie śledzi najnowsze wydarzenia dotyczące Trybunału". McGrath przywołał przy tym opinię Komisji Weneckiej wskazującą, że powoływanie sędziów TK to wyłączna kompetencja Sejmu. "Pełne poszanowanie zasad praworządności jest tym, czego polscy obywatele oczekują i na co zasługują" - przekazał komisarz.

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Komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath wypowiada się w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Unijna komisarz UE ds. praworządności przekazała, że Komisja Europejska uważnie śledzi kryzys wokół TKPhoto by DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP

W skrócie

  • Komisarz UE Michael McGrath oświadczył, że Komisja Europejska monitoruje sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
  • Unijny urzędnik stwierdziła, że polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z ustawą zasadniczą.
  • McGrath przywołał opinię Komisji Weneckiej, która wskazała, że wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w wyłącznych kompetencjach Sejmu.
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Komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath skomentował w rozmowie z PAP kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

"Polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma to znaczenie dla każdego polskiego obywatela, a zapewnienie tego należy do polskich władz" - przekazał komisarz.

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McGrath podkreślił w rozmowie, z agencją, że "Komisja Europejska uważnie śledzi najnowsze wydarzenia dotyczące Trybunału". W jej ocenie kluczowa w sporze jest opinia Komisji Weneckiej.

"Zwracam uwagę, że Komisja Wenecka jasno wskazała, iż powoływanie nowych sędziów należy do kompetencji Sejmu" - przekazał unijny komisarz.

"Pełne poszanowanie zasad praworządności jest tym, czego polscy obywatele oczekują i na co zasługują" - dodał McGrath.

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W wydanej w połowie października opinii Komisja Wenecka podkreśliła, otwiera się w nowym oknie, że Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

"Fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem, nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego" - stwierdziła instytucja.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewiecz stwierdził w odpowiedzi, że opinia Komisji Weneckiej "nie ma żadnej mocy prawnej".

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Donald Tusk w orędziu odrzucił kompromis w sprawie TK

W sobotnim orędziu premier Donald Tusk przekazał, otwiera się w nowym oknie, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego nie zamierza iść na kompromis. Wcześniej politycy liderzy PSL, Polski 2050, Konfederacji i Razem apelowali o reset konstytucyjny.

- W pewnych sprawach nie może być kompromisu. Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą - powiedział premier.

- W państwie prawa polityk nie może wchodzić na teren sądu czy trybunału i wydawać poleceń czy zastraszać sędziów, nawet jeśli jest prezydentem. Państwo prawa nie widzi barw partyjnych i nie zna pojęcia bezkarności - stwierdził w orędziu Donald Tusk.

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