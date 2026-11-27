W skrócie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu, który uchylił zakaz przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd uwzględnił odwołanie organizatorów protestu i uchylił decyzję ratusza, który nie chciał przedłużyć zgody na zgromadzenie wykraczające poza 30 listopada.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek uznała, że argumenty ratusza o zagrożeniu życia lub zdrowia były niewystarczające, a skargi mieszkańców nie zostały zweryfikowane.

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"Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ten sposób odniósł się do wyroku sądu, który uchylił decyzję stołecznego ratusza odmawiającą przedłużenia zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

"Wolność zgromadzeń - tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc - nie" - dodał prezydent Warszawy.

Sąd zdecydował ws. protestu pod TK. Decyzja władz Warszawy uchylona

W środę warszawski ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed TK, w związku z czym demonstracje miały trwać maksymalnie do 30 listopada. Organizatorzy protestu mieli 24 godziny na odwołanie się od decyzji ratusza. Wpłynęło ono w czwartek i jeszcze tego samego dnia zostało rozpatrzone przez sąd.

Odwołanie zostało uwzględnione, a decyzja władz Warszawy uchylona. Od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zasądzono także kwotę 257 zł jako zwrot kosztów postępowania.

Według sędzi Anny Bonkowskiej-Kubek stwierdzenia władz Warszawy "nie dawały podstaw do przyjęcia, że odbycie zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń oraz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach".

Sędzia odniosła się też do argumentów ratusza, który przytaczał skargi mieszkańców i opinie służb ratunkowych, które wydały negatywną opinię, argumentując to brakiem możliwości przejazdu zablokowaną Aleją Szucha, przy której jest Trybunał Konstytucyjny. Według niej ratusz nie zweryfikował skarg mieszkańców i nie chciał podjąć współpracy z organizatorem zgromadzenia.



