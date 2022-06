- Zachowanie ministra Cieślaka było najprawdopodobniej nieakceptowalne - powiedział Piotr Gliński.

- Ma pan co do tego wątpliwości? - dopytał dziennikarz.

- Mówię "najprawdopodobniej", bo nie znam wszystkich okoliczności i szczegółów, ale przyjmuję, że to, co opinia publiczna usłyszała, ma związek z rzeczywistością. I my tego nie tolerujemy (...) - odpowiedział.

Piotr Gliński był również pytany, jak sam zachowałby się w sytuacji, gdyby urzędniczka zaczęła mu publicznie wytykać drożyznę.

- Nie wiem, jak bym się zachował. Myślę, że zachowałbym się normalnie, zgodnie z naszą kulturą i etyką. Tak jak zawsze staram się zachowywać. Zadał mi pan pytanie, które nie ma wiele wspólnego z życiem publicznym ani z polityką - ocenił Gliński.

- [Rozmawiamy o] sytuacji, której obaj nie znamy, bo tam nie byliśmy. Uważam, że mało istotne są psychologiczne projekcje mojego zachowania. W tym sensie takie spekulacje nie mają większego znaczenia politycznego - stwierdził.

- Co pan chciał usłyszeć? Że zwolniłbym tę panią? Błagam - zirytował się minister.

Dymisja Michała Cieślaka

Piotr Gliński został zapytany o to, dlaczego nie zdymisjonował ministra, skoro - podobnie jak Jarosław Kaczyński - zajmuje stanowisko wicepremiera. Dziennikarz zwrócił uwagę, że zmiany w składzie rządu to prerogatywa premiera Mateusza Morawieckiego, a nie jego zastępców.

- Jarosław Kaczyński jest nie tylko wicepremierem, ale przede wszystkim liderem Zjednoczonej Prawicy i jako taki ma prawo podejmować i ogłaszać decyzje polityczne nas obejmujące - powiedział minister kultury.

Afera w Pacanowie

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Cieślak, w ubiegły piątek odwiedził urząd pocztowy w Pacanowie, gdzie wdał się w dyskusję z naczelniczką placówki. Kobieta narzekała na inflację i wysokie raty kredytów. Niedługo później okazało się, że polityk złożył skargę na urzędniczkę do kierownictwa Poczty Polskiej. Po ujawnieniu sprawy przez media polityk Partii Republikańskiej stracił stanowisko w KPRM.

