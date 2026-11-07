W skrócie Keith Self, przewodniczący amerykańskiej podkomisji ds. Europy, skierował list do prezydenta Karola Nawrockiego z wyrazami uznania dla jego postawy.

Amerykański polityk pochwalił prezydenta za podjęte działania w nocy z 30 października w związku z zaostrzającym się sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Self stwierdził, że postawa prezydenta pomogła zapobiec pogłębieniu kryzysu konstytucyjnego i stanowi przykład obrony praworządności dla innych sojuszników NATO.

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"Piszę, aby wyrazić mój głęboki podziw dla zdecydowanego przywództwa, jakie wykazał Pan w nocy z 30 października, kiedy porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej został bezpośrednio zagrożony" - czytamy w liście zaadresowanym do Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie.

Pismo, datowane na 6 listopada i wysłane do Pałacu Prezydenckiego, otwiera się w nowym oknie, zostało podpisane przez Keitha Selfa, przewodniczącego Podkomisji ds. Europy, otwiera się w nowym oknie w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie.

Trybunał Konstytucyjny. Kongresmen USA wysłał pismo do Nawrockiego

Przedstawiciel Partii Republikańskiej, otwiera się w nowym oknie chwali w nim prezydenta za jego postawę w kontekście wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie, przytaczając zdarzenia z pierwszych godzin po eskalacji sporu, kiedy to Nawrocki zdecydował o zawróceniu samolotu i powrocie do Polski, otwiera się w nowym oknie.

"We wczesnych godzinach porannych udał się Pan do samego Trybunału i wszedł do budynku, aby stanąć po stronie jego legalnego kierownictwa i bronić praworządności" - napisał.

"Taka determinacja jest rzadkością, Panie Prezydencie, i ma ogromne znaczenie. W chwili, gdy sąd konstytucyjny był przejmowany siłą, Pana działania jasno pokazały światu, że instytucji państwowych w Polsce nie można przejąć za pomocą policyjnego kordonu" - stwierdził republikanin.

Self wskazał, że w jego ocenie działania głowy państwa "pomogły zapobiec znacznie głębszemu kryzysowi konstytucyjnemu", a także zwrócił uwagę na strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO, otwiera się w nowym oknie.

"Pana działania tamtej nocy pokazały światu". Self chwali Narockiego

"NATO łączy nie tylko traktat i siły zbrojne, lecz także wspólne przywiązanie do praworządności - a Pana działania tamtej nocy pokazały światu, jak to przywiązanie wygląda w praktyce" - napisał.

Amerykański polityk podkreślił, że Stany Zjednoczone cenią Polskę jako jednego ze swoich najbliższych sojuszników.

"Sojusze umacniają się, gdy ich przywódcy bronią porządku konstytucyjnego, podejmując przy tym osobiste i polityczne ryzyko. Proszę wiedzieć, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych są osoby, które dostrzegają wagę Pana działań tamtej nocy. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni za przykład, jaki dała Polska" - zapewnił.

"Miłe, ale marginalne". List Selfa odbił się echem nie tylko w Polsce

List Selfa szybko pojawił się w mediach społecznościowych, gdzie stał się przedmiotem licznych dyskusji. Ich uczestnicy zwracają uwagę, że dokument został wystosowany przez szeregowego członka Kongresu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Izby Reprenetantów.

Gorąca wymiana zdań odbyła się między Jarosławem Olechowskim z telewizji Republika a byłym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych Markiem Magierowskim. "To tak, jakbyśmy uznali, że opinia Klaudii Jachiry (także przy całym szacunku) jest 'stanowiskiem polskiego Sejmu'" - napisał dyplomata.

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"Przewodniczący Podkomisji ds. Europy, Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. To jednak nie taki szeregowy jak Jachira" - odpowiedział mu Olechowski. Także ten wpis doczekał się reakcji, w której dyplomata zamieścił liczącą kilkadziesiąt pozycji listę komisji w Kongresie.

"Miłe, ale marginalne" - stwierdził z kolei wprost Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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