Koalicja rządząca złożyła wniosek. Chcą postawienia szefa NBP przed Trybunałem Stanu

We wniosku złożonym na początku tygodnia przez grupę posłów koalicji rządzącej Adamowi Glapińskiemu zarzucono złamanie konstytucji m.in. poprzez zorganizowanie skupu aktywów w latach 2020-2021, co miało w efekcie "pośrednie finansowanie przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych". Wnioskodawcy oceniają, że Glapiński zrobił to bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej.