Łyżka do spaghetti 33,5 cm

Pilne ostrzeżenie GIS. Łyżka do spaghetti może być niebezpieczna dla zdrowia

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła badania, w których stwierdzono "migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych ". Jak czytamy w wydanym komunikacie, są to substancje szkodliwe.

GIS przestrzega osoby posiadające wspomniane łyżki przed ich używaniem. Nie należy dopuścić do tego, by miały one kontakt z żywnością.