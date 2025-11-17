GIS wydał pilne ostrzeżenie. Chodzi o "migrację substancji chemicznych"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalne ostrzeżenie dla konsumentów. Chodzi o "migrację substancji chemicznych" z podbieraka do pierogów, które w rezultacie mogą przeniknąć do żywności. Inspektorat przekazał także zalecenia dla konsumentów.

GIS ostrzega przed substancjami chemicznymi, które mogą przedostać się do żywności z podbieraka do pierogów (zdjęcie ilustracyjne)
GIS ostrzega przed substancjami chemicznymi, które mogą przedostać się do żywności z podbieraka do pierogów (zdjęcie ilustracyjne)liudmilachernetska123RF/PICSEL

W skrócie

  • Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed podbierakiem do pierogów z powodu migracji szkodliwych substancji chemicznych do żywności.
  • Produkt pochodzi z Chin. Importer oraz dystrybutor podjęli działania mające na celu wycofanie go z rynku.
  • GIS zaleca konsumentom, aby nie używali produktu do kontaktu z jedzeniem.
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę, w wyniku której stwierdzono migrację substancji chemicznych - "pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności". Mowa o podbieraku do pierogów, który dostępny jest w polskich sklepach.

O zagrożeniu poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny. Z opublikowanego ostrzeżenia wynika, że chodzi podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm).

    GIS ostrzega przez podbierakiem do pierogów. Produkt pochodzi z Chin

    W komunikacie podano także szczegóły dotyczące pochodzenia produktu:

    • Numer partii: 5907354177103
    • Kod kreskowy: 5907354177103
    • Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa
    • Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski
    • Kraj pochodzenia: Chiny

    GIS informuje, że importer podjął "niezwłocznie działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów".

    "Dystrybutor zobowiązał się również do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności" - czytamy w komunikacie.

    Czarna plastikowa łyżka cedzakowa trzymana w dłoni, wyeksponowana nad innymi podobnymi łyżkami na sklepowej półce, w tle widoczne opakowania z grafiką kuchenną.
    GIS ostrzega przed podbierakiem do pierogówGISmateriał zewnętrzny

    GIS wystosował specjalne zalecenie dla konsumentów

    Główny Inspektorat Sanitarny dodał także specjalne zalecenie dla konsumentów. Wynika z niego, że "nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością". Dodajmy, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stale "monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce".

    Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym, lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. To substancje chemiczne uznane za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze.

    Przypomnijmy, że GIS zajmuje się "nadzorowaniem i kreowaniem działań mających na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli". W związku z tym - jak podaje strona internetowa urzędu - głównym zadaniem Inspektoratu jest "minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków".

