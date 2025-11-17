W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed podbierakiem do pierogów z powodu migracji szkodliwych substancji chemicznych do żywności.

Produkt pochodzi z Chin. Importer oraz dystrybutor podjęli działania mające na celu wycofanie go z rynku.

GIS zaleca konsumentom, aby nie używali produktu do kontaktu z jedzeniem.

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę, w wyniku której stwierdzono migrację substancji chemicznych - "pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności". Mowa o podbieraku do pierogów, który dostępny jest w polskich sklepach.

O zagrożeniu poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny. Z opublikowanego ostrzeżenia wynika, że chodzi podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm).

GIS ostrzega przez podbierakiem do pierogów. Produkt pochodzi z Chin

W komunikacie podano także szczegóły dotyczące pochodzenia produktu:

Numer partii: 5907354177103

Kod kreskowy: 5907354177103

Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa

Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski

Kraj pochodzenia: Chiny

GIS informuje, że importer podjął "niezwłocznie działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów".

"Dystrybutor zobowiązał się również do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności" - czytamy w komunikacie.

GIS ostrzega przed podbierakiem do pierogów

GIS wystosował specjalne zalecenie dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny dodał także specjalne zalecenie dla konsumentów. Wynika z niego, że "nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością". Dodajmy, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stale "monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce".

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym, lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. To substancje chemiczne uznane za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze.

Przypomnijmy, że GIS zajmuje się "nadzorowaniem i kreowaniem działań mających na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli". W związku z tym - jak podaje strona internetowa urzędu - głównym zadaniem Inspektoratu jest "minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków".

