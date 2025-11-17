GIS wydał pilne ostrzeżenie. Chodzi o "migrację substancji chemicznych"
Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalne ostrzeżenie dla konsumentów. Chodzi o "migrację substancji chemicznych" z podbieraka do pierogów, które w rezultacie mogą przeniknąć do żywności. Inspektorat przekazał także zalecenia dla konsumentów.
W skrócie
- Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed podbierakiem do pierogów z powodu migracji szkodliwych substancji chemicznych do żywności.
- Produkt pochodzi z Chin. Importer oraz dystrybutor podjęli działania mające na celu wycofanie go z rynku.
- GIS zaleca konsumentom, aby nie używali produktu do kontaktu z jedzeniem.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę, w wyniku której stwierdzono migrację substancji chemicznych - "pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności". Mowa o podbieraku do pierogów, który dostępny jest w polskich sklepach.
O zagrożeniu poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny. Z opublikowanego ostrzeżenia wynika, że chodzi podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm).
GIS ostrzega przez podbierakiem do pierogów. Produkt pochodzi z Chin
W komunikacie podano także szczegóły dotyczące pochodzenia produktu:
- Numer partii: 5907354177103
- Kod kreskowy: 5907354177103
- Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa
- Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski
- Kraj pochodzenia: Chiny
GIS informuje, że importer podjął "niezwłocznie działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów".
"Dystrybutor zobowiązał się również do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności" - czytamy w komunikacie.
GIS wystosował specjalne zalecenie dla konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny dodał także specjalne zalecenie dla konsumentów. Wynika z niego, że "nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością". Dodajmy, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stale "monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce".
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym, lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. To substancje chemiczne uznane za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze.
Przypomnijmy, że GIS zajmuje się "nadzorowaniem i kreowaniem działań mających na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli". W związku z tym - jak podaje strona internetowa urzędu - głównym zadaniem Inspektoratu jest "minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków".