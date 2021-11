Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach o wykryciu tlenku etylenu (wyrażonego jako suma 2-chloroetanolu i tlenku etylenu) w surowcu dostarczonym do odbiorcy w Polsce, który wykorzystano do produkcji określonych poniżej suplementów diety.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.



Chodzi o produkty:





DR VITA Calcium z Vitaminą C o smaku malinowym - o numerach partii: 101161QY i 101181QY, o dacie minimalnej trwałości: 16.01.2023 r. i 18.01.2023 r.;

DR VITA Multiwitamina + minerały - o numerach partii: 012021QY, 012022QY, 012023QY, o dacie minimalnej trwałości: 02.12.2022 r.

Producentem produktów jest firma DR VITA Sp. z o. o. z Olsztyna.



Postępowanie wyjaśniające

Spółka Dr Vita rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy tej firmy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania produktów z obrotu. Spółka poinformowała o możliwości odesłania kwestionowanych suplementów diety do siedziby firmy w celu utylizacji. Ponadto firma zamieści informacje o wycofaniu produktu na stronie internetowej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.



Chodzi także o produkty:

Calcium Duo alergo z kwercetyną - o numerach partii: 012101QZ, 012102QZ, 012103QZ, 012111QZ, 012112QZ, 012113QZ, o dacie minimalnej trwałości: 10.12.2022 r. i 11.12.2022 r.;

Calcium z Vitaminą C o smaku cytrynowym - o numerach partii: 012031QY, 012032QY, 012033QY, 012041QY, o dacie minimalnej trwałości: 03.12.2022 r. i 04.12.2022 r.;

Calcium z Vitaminą C o smaku pomarańczowym - o numerach partii: 012043QZ, 012051QZ, 012052QZ, 012063QZ, 012071QZ, 012072QZ, o dacie minimalnej trwałości: 04.12.2022 r., 05.12.2022 r., 06.12.2022 r. i 07.12.2022 r.;

Calcium z Vitaminą C o smaku poziomkowym - o numerach partii: 011281QZ, 011301QZ, 011302QZ, o dacie minimalnej trwałości: 28.11.2022 r. i 30.11.2022 r.;

Plusssz 100 proc. Multiwitamina + minerały - o numerach partii: 101123QY, 101131QY, 101132QY, o dacie minimalnej trwałości: 12.01.2023 r. i 13.01.2023 r.;

Plusssz Zizz tabletki musujące do ssania o smaku poziomkowym - o numerach partii: 012111Q3, 012112Q3, 012121Q3, o dacie minimalnej trwałości: 11.12.2022 r. i 12.12.2022 r.

"GIS zaleca niespożywanie partii wyborów"

Dystrybutorem produktów jest POLSKI LEK Sp. z o. o. w Wadowicach.



Firma Polski Lek po otrzymaniu informacji od organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o niewłaściwej jakości jednej partii dostarczonego surowca, która została zgłoszona w ramach europejskiego systemu RASFF, podjęła natychmiastowe działania w zakresie wycofania wyżej wskazanych partii wyrobów gotowych wyprodukowanych z użyciem ww. partii surowca.



Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. W związku z tą sytuacją wydały decyzje administracyjne nakazujące wycofanie z obrotu wyżej wskazanych partii produktów.



"Sytuacja związana z zanieczyszczeniem tlenkiem etylenu w zakresie składników mineralnych użytych w suplementach diety jest inna niż w przypadku składników roślinnych (np. mączka chleba świętojańskiego, czy ziarna sezamu). Jest niejednoznaczna i dlatego jest przedmiotem dyskusji na poziomie europejskim. W chwili obecnej, niezależnie od procesu wycofania wskazanych partii produktów z rynku, firma POLSKI LEK Sp. z o.o. będzie odwoływać się od tych decyzji" - poinformował producent.



GIS zaleca niespożywanie partii wyrobów określonych w tym komunikacie.





Salmonella w partii świeży filet piersi z kurczaka

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella Enteritidis w partii produktu świeży filet z piersi kurczaka.

Chodzi o produkt: Świeży filet z piersi kurczaka MAP, o numerze partii: 793921 i terminie przydatności do spożycia: 01.12.2021



Producentem produktu jest Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym: WNI 04033902. Wyprodukowano go dla Jeronimo Martins Polska S.A.



Jak podaje GIS 23 listopada 2021 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o. do wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku, jej zablokowania oraz zakazano używania do produkcji innych środków spożywczych lub wprowadzania do obrotu.



23 listopada pisemnie zobowiązano zakład do podjęcia działań w celu określenia przyczyn wystąpienia bakterii Salmonella Enteritidis w tym produkcie, do przeglądu procedur nadzoru nad dostawcami oraz przeglądu procedur mycia i dezynfekcji obszarów produkcyjnych w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom krzyżowym produktów.



Spółka Jeronimo Martins Polska S.A. zablokowała sprzedaż produktu i wycofuje go z obrotu. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.



"Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" - wskazuje GIS.



Zaleca, by nie spożywać produktów z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

