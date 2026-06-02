GIS wydał komunikat, zaalarmował konsumentów. "Nie należy używać"

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenie, aby nie używać jednej z partii szklanek sprzedawanych w sklepach popularnej sieci. W produktach stwierdzono migrację kadmu i ołowiu, co może narazić nabywców na spożycie ciężkich, toksycznych metali w ilości szkodliwej dla zdrowia. "Nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności" - podał GIS.

Główny Inspektor Sanitarny, obok szklanka
GIS poinformował o wycofaniu ze sprzedaży szklanek zawierających toksyczne metaleARKADIUSZ ZIOLEK, GISEast News

Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził, że w szklankach sprzedawanych w sklepach KIK o numerze partii 251216-3 12212075631003000100 P278285 - 1221207/003 stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obrzeża szklanki. Ich używanie może zagrażać zdrowiu.

Metale ciężkie w szklankach z sieciówki. GIS ostrzega

Zawartość toksycznych związków wykryto w szklankach, które można rozpoznać po charakterystycznym wzorze owoców. Chodzi jednak nie o wszystkie egzemplarze, a jedynie o jedną partię produktu.

GIS przekazał, że dystrybutor wycofał produkt ze sprzedaży. Trwa ustalanie przyczyn zanieczyszczenia oraz sprawdzane, czy przed wprowadzeniem szklanek na rynek przeprowadzono wymagane kontrole i badania.

"Nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności" - podał Główny Inspektorat Sanitarny.

Szczegóły dotyczące produktu:

Szklanka ozdobiona wzorem różowych brzoskwiń z liśćmi oraz etykieta z dolnej części naczynia zawierająca informacje o cenie i kodzie produktu.
Szklanki z zawartością kadmu i ołowiuGłówny Inspektorat Sanitarnymateriał zewnętrzny
  • Nazwa produktu: Szklanka
  • Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 - 1221207/003
  • Dystrybutor w Polsce: KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu
  • Kraj pochodzenia: Chiny

Zobacz również:

Kąpielisko na Zakrzówku
Małopolskie

Krakowski Zakrzówek zamknięty. "Zawiesina nieznanego pochodzenia"

Maria Literacka
Maria Literacka


Rok od wygranych wyborów prezydenckich przez Nawrockiego. Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'': Inny prezydent podpisałby wszystkie złe rozwiązaniaPolsat News

Najnowsze