GIS wydał komunikat, zaalarmował konsumentów. "Nie należy używać"

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenie, aby nie używać jednej z partii szklanek sprzedawanych w sklepach popularnej sieci. W produktach stwierdzono migrację kadmu i ołowiu, co może narazić nabywców na spożycie ciężkich, toksycznych metali w ilości szkodliwej dla zdrowia. "Nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności" - podał GIS.