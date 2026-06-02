GIS wydał komunikat, zaalarmował konsumentów. "Nie należy używać"
Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenie, aby nie używać jednej z partii szklanek sprzedawanych w sklepach popularnej sieci. W produktach stwierdzono migrację kadmu i ołowiu, co może narazić nabywców na spożycie ciężkich, toksycznych metali w ilości szkodliwej dla zdrowia. "Nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności" - podał GIS.
Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził, że w szklankach sprzedawanych w sklepach KIK o numerze partii 251216-3 12212075631003000100 P278285 - 1221207/003 stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obrzeża szklanki. Ich używanie może zagrażać zdrowiu.
Metale ciężkie w szklankach z sieciówki. GIS ostrzega
Zawartość toksycznych związków wykryto w szklankach, które można rozpoznać po charakterystycznym wzorze owoców. Chodzi jednak nie o wszystkie egzemplarze, a jedynie o jedną partię produktu.
GIS przekazał, że dystrybutor wycofał produkt ze sprzedaży. Trwa ustalanie przyczyn zanieczyszczenia oraz sprawdzane, czy przed wprowadzeniem szklanek na rynek przeprowadzono wymagane kontrole i badania.
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Szklanka
- Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 - 1221207/003
- Dystrybutor w Polsce: KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu
- Kraj pochodzenia: Chiny