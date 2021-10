Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia. GIS zaleca konsumentom, by nie spożywali produktów objętych piątkowym ostrzeżeniem publicznym dotyczącym żywności.

GIS przekazał, że został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez bułgarską firmę Bio Benjamin Ltd. wycofaniu niektórych partii czekolady Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60g ze względu na zastosowanie do jej produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu - sproszkowanego imbiru.



Partia wycofana

Odbiorca kwestionowanych partii w Polsce - podmiot Eko-Wital Sp. z o.o. zdecydował o konieczności wycofania partii, które zostały wprowadzone do obrotu, zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu.



Wycofany produkt to "Benjamissimo Happy Edition Curcuma Ginger Lemon", 60 g. Nazwa produktu wg systemu Eko-Wital: Czekolada wegańska HE z kurkumą, imbirem i cytryną BIO 60 g., Kod EAN: 3800500804996.



Numery wycofanych partii to 21147 i 21161, z datami trwałości 27.05.2022 i 10.06.2022. Producentem jest Bio Benjamin Ltd, a dystrybutorem Eko - Wital Sp. z.o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.