W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z żywnością oraz wyrobem do kontaktu z żywnością.

W partii jogurtu "Eko jogurt naturalny LUBLANKA" stwierdzono obecność fragmentów szkła, co doprowadziło do wszczęcia procedury wycofania produktu.

GIS alarmuje o zawartości ołowiu i kadmu w szklankach z Chin dystrybuowanych przez Tiger Warsaw, w wyniku czego trwa proces wycofywania tych produktów z rynku.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku. Tym razem chodzi zarówno o żywność, jak i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W obu przypadkach organy nadzoru potwierdziły nieprawidłowości i wszczęły procedury wycofania zakwestionowanych produktów.

GIS apeluje do konsumentów o zachowanie ostrożności i niespożywanie ani nieużywanie wskazanych partii.

Fragmenty szkła w jogurcie. Konsumenci narażeni na urazy jamy ustnej

Jedno z ostrzeżeń dotyczy partii produktu "Eko jogurt naturalny LUBLANKA". Do GIS trafiła skarga konsumenta, który zgłosił możliwą obecność fragmentów szkła w opakowaniu jogurtu.

Postępowanie wyjaśniające wykazało uszkodzenie elementu linii produkcyjnej. Jak wskazano w komunikacie, "spożycie produktu może prowadzić do uszkodzeń jamy ustnej".

Chodzi o jogurt z numerem partii P1 30/01/2026 i terminem przydatności do spożycia 30 stycznia 2026 roku. Produkt został wyprodukowany przez spółkę TURVITA dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Centrum Przechowalniczo-Dystrybucyjne w Radzyniu Podlaskim natychmiast wszczęło procedurę wycofania jogurtu z obrotu. Proces ten jest nadzorowany przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

Ołów i kadm w szklankach. GIS alarmuje

Drugie ostrzeżenie dotyczy szklanek o pojemności 220 ml z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów. GIS został poinformowany poprzez system RASFF o migracji ołowiu i kadmu z obrzeża naczyń.

Ryzyko dotyczy wszystkich partii produktu sprzedawanych od stycznia 2025 roku. Szklanki pochodzą z Chin, a ich dystrybutorem w Polsce jest spółka Tiger Warsaw.

Dystrybutor umieścił w sklepach plakaty informujące o wycofaniu produktu, a także opublikował komunikaty w mediach społecznościowych i na stronie internetowej firmy.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują, czy produkty są skutecznie wycofywane przez odbiorców w Polsce.

GIS apeluje do konsumentów, aby nie używali wskazanych szklanek do spożywania napojów i stosowali się do zaleceń zawartych w komunikatach ostrzegawczych.

