GIS publikuje serię ostrzeżeń. Dotyczą jogurtów i szklanek

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenia dotyczące produktów dostępnych na rynku. Chodzi o jogurt, w którym mogą znajdować się fragmenty szkła, oraz szklanki, z których do napojów może przenikać ołów i kadm. Oba produkty są wycofywane z obrotu.

Stół kuchenny z rozłożonymi składnikami do gotowania, w tle nowoczesna kuchnia z mikrofalówką, pojemnikami na żywność, deską do krojenia i talerzami. Na pierwszym planie miski z warzywami i makaronem, deska z pokrojonymi produktami oraz patelnia z jedz...
Ostrzeżenie GIS. Szkło w jogurcie i metale ciężkie w szklankach (zdj. ilustracyjne)seventyfour74123RF/PICSEL

W skrócie

  • Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z żywnością oraz wyrobem do kontaktu z żywnością.
  • W partii jogurtu "Eko jogurt naturalny LUBLANKA" stwierdzono obecność fragmentów szkła, co doprowadziło do wszczęcia procedury wycofania produktu.
  • GIS alarmuje o zawartości ołowiu i kadmu w szklankach z Chin dystrybuowanych przez Tiger Warsaw, w wyniku czego trwa proces wycofywania tych produktów z rynku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku. Tym razem chodzi zarówno o żywność, jak i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W obu przypadkach organy nadzoru potwierdziły nieprawidłowości i wszczęły procedury wycofania zakwestionowanych produktów.

Zobacz również:

GIS ostrzega przed wycofaną partią mleka dla niemowląt
Polska

Groźne bakterie w mleku dla niemowląt. Pilne ostrzeżenie GIS

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    GIS apeluje do konsumentów o zachowanie ostrożności i niespożywanie ani nieużywanie wskazanych partii.

    Fragmenty szkła w jogurcie. Konsumenci narażeni na urazy jamy ustnej

    Jedno z ostrzeżeń dotyczy partii produktu "Eko jogurt naturalny LUBLANKA". Do GIS trafiła skarga konsumenta, który zgłosił możliwą obecność fragmentów szkła w opakowaniu jogurtu.

    Postępowanie wyjaśniające wykazało uszkodzenie elementu linii produkcyjnej. Jak wskazano w komunikacie, "spożycie produktu może prowadzić do uszkodzeń jamy ustnej".

    Chodzi o jogurt z numerem partii P1 30/01/2026 i terminem przydatności do spożycia 30 stycznia 2026 roku. Produkt został wyprodukowany przez spółkę TURVITA dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

    Słoik z naturalnym ekologicznym jogurtem ze śmietankowym wnętrzem i czarną zakrętką z oznaczeniem 'eko', na etykiecie znajduje się rysunek krowy oraz napisy podkreślające naturalność i ekologię produktu.
    Eko jogurt naturalny LUBLANKA - Ostrzeżenie GISGISmateriał zewnętrzny

    Centrum Przechowalniczo-Dystrybucyjne w Radzyniu Podlaskim natychmiast wszczęło procedurę wycofania jogurtu z obrotu. Proces ten jest nadzorowany przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

    Ołów i kadm w szklankach. GIS alarmuje

    Drugie ostrzeżenie dotyczy szklanek o pojemności 220 ml z motywem pojedynczych, kolorowych kwiatów. GIS został poinformowany poprzez system RASFF o migracji ołowiu i kadmu z obrzeża naczyń.

    Ryzyko dotyczy wszystkich partii produktu sprzedawanych od stycznia 2025 roku. Szklanki pochodzą z Chin, a ich dystrybutorem w Polsce jest spółka Tiger Warsaw.

    Szklanka z motywem kolorowych kwiatów na przezroczystym tle, z widocznym spodem zawierającym etykietę producenta, kod kreskowy oraz informacje o imporcie i produkcji.
    Szklanka w kwiaty 220 ml - Ostrzeżenie GISGISmateriał zewnętrzny

    Dystrybutor umieścił w sklepach plakaty informujące o wycofaniu produktu, a także opublikował komunikaty w mediach społecznościowych i na stronie internetowej firmy.

    Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują, czy produkty są skutecznie wycofywane przez odbiorców w Polsce.

    GIS apeluje do konsumentów, aby nie używali wskazanych szklanek do spożywania napojów i stosowali się do zaleceń zawartych w komunikatach ostrzegawczych.

    Zobacz również:

    Pestycydy w jabłkach sprzedawanych w Europie. Polska na liście
    Świat

    "Koktajl chemiczny" w jabłkach. Owoce były dostępne m.in. w Polsce

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Wydarzenia": Janów Podlaski. Miasto wyrzuca strażaków z remizyPolsat News

    Najnowsze