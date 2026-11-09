W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem puddingów Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200 g, w których mogą znajdować się fragmenty szkła.

Wycofanie dotyczy jednej partii produktu o numerze ES26271001 z datą przydatności 25.04.2027, która trafiła do obrotu na polskim rynku.

Dystrybutor produktu, firma Arla Foods, rozpoczęła procedurę wycofania towaru, a organy inspekcji sanitarnej monitorują cały ten proces.

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Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przekazał, że za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) został poinformowany o prowadzonym przez producenta wycofaniu jednego puddingów proteinowych.

Decyzję podjęto z uwagi na możliwą obecność fragmentów szkła w produktach, które trafiły na rynek w Polsce.

GIS alarmuje w sprawie puddingów proteinowych. Na rynek trafiła jedna partia

Z komunikatu GIS wynika, że chodzi o Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200 g. Jak podkreślono w ostrzeżeniu, na polski rynek została dostarczona jedna partia zanieczyszczonego produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200 g

Numer partii: ES26271001

Data minimalnej trwałości: 25.04.2027

Producent: Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, Dania , otwiera się w nowym oknie

Dystrybutor w Polsce: Arla Foods Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo

GIS ostrzega przed możliwą obecności fragmentów szkła w puddingach proteinowych GIS materiał zewnętrzny

Firma wycofała produkt z obrotu. GIS ostrzega przed spożyciem niebezpiecznej partii

GIS ostrzegł, że spożycie produktu zanieczyszczonego fragmentami szkła "może prowadzić do uszkodzenia jamy ustnej".

Sama firma Arla Foods Spółka Akcyjna "niezwłocznie po otrzymaniu informacji" wdrożyła działania mające na celu wycofanie produktu z obrotu. Firma o sytuacji poinformowała też na swojej stronie internetowej.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej monitorują proces wycofania produktu" - zapewnił Główny Inspektorat Sanitarny.



