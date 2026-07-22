Nowe ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego stanowi aktualizację komunikatu z 3 lipca i dotyczy określonych partii popularnego dania gotowego - "Bigosu z mięsem i kiełbasą, 500 g".

"W wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w zakładzie producenta potwierdzono obecność glutenu w części próbek archiwalnych produktów oraz w kiełbasie wykorzystanej do produkcji określonych (...) partii dania gotowego" - czytamy w komunikacie GIS.

GIS ostrzega przed spożywaniem bigosu. Producent podjął działania

Spożycie wskazanych partii produktu może wywołać reakcję alergiczną u osób z nietolerancją lub alergią na gluten - alarmuje GIS.

Etykieta produktu, przed którym ostrzega GIS gov.pl PUSTE

W komunikacie zaapelowano, aby w takich przypadkach nie spożywać następujących partii: 10A, 13A, 12A, 19A, 27A, 03A. Daty minimalnej przydatności produktu to kolejno: 10.2027 r., 11.2027 r., 12.2027 r., 03.2028 r., 03.2028 r. i 04.2028 r. Producentem dania jest spółka Międzychód Nowicka, której główny zakład produkcyjny oraz magazyn znajdują się w Rokietnicy (woj. wielkopolskie).

Firma podjęła działania w tej sprawie i poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii z Międzychodu o wynikach badań w kierunku glutenu próbek archiwalnych produktów oraz składników i przypraw użytych do produkcji.

Produkty wycofywane z obrotu. Podjęto decyzję ws. wskazanych partii

"Zgodnie z procedurą wewnętrzną (producent - red.) przystąpił do identyfikacji miejsc wysyłki kwestionowanych partii produktu. Poinformował swoich odbiorców oraz dostawcę kiełbasy o uzyskanych wynikach badań. Zabezpieczył produkt znajdujący się na stanie w magazynie zakładu" - czytamy w komunikacie GIS.

Po uzyskaniu wyników badań lekarz wszczął procedury kontrolne. Ze względu na stwierdzenie niezadeklarowanego glutenu w części próbek archiwalnych dania oraz w próbce kiełbasy, wydał decyzję o wycofaniu z obrotu dań wyprodukowanych w okresie od 10 października 2025 r. do 3 kwietnia 2026 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował również podmioty nadzorujące, do których trafiły wadliwe partie wyrobów oraz organ nadzorujący producenta kiełbasy. Produkty znajdujące się w magazynie producenta bigosu zostały natomiast objęte zakazem wprowadzania ich do obrotu.





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