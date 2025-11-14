W skrócie GIS wydał ostrzeżenia dotyczące boczku rolowanego i fasoli 'Jaś Piękny'.

W boczku wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, a w fasoli przekroczony poziom pestycydu.

Oba produkty są wycofywane z rynku i GIS apeluje o ostrożność.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje GIS, na podstawie ustaleń Inspekcji Weterynaryjnej w partii boczku rolowanego PIKOK wykryto obecność Listeria monocytogenes.

To groźna bakteria, która - zwłaszcza w produktach spożywanych bez obróbki termicznej - może prowadzić do listeriozy, choroby niebezpiecznej szczególnie dla seniorów, kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

Ostrzeżenie GIS. Chodzi o boczek z Lidla

Szczegóły kwestionowanego produktu:

Nazwa produktu: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g

Numer partii: 2517061

Termin przydatności: 17.11.2025 - 24.11.2025

Producent: Lukullus Sp. z o.o. Sp.k., Leoncin

Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp.k.

GIS podkreśla, że po stwierdzeniu nieprawidłowości producent uruchomił procedurę wycofania produktu, a Lidl zamieścił stosowne komunikaty w sklepach i na swojej stronie internetowej.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania u odbiorców.

GIS apeluje, aby nie spożywać produktu z wymienionej partii. W przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na listeriozę należy skontaktować się z lekarzem.

Przekroczenie pestycydu w fasoli "Jaś Piękny". Produkt wycofywany

Drugie ostrzeżenie GIS dotyczy fasoli "Jaś Piękny", w której kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu chlorpiryfosu - pestycydu od lat uznawanego za potencjalnie szkodliwy. Jak informują eksperci NIZP PZH-PIB, każdy poziom przekraczający normę może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły produktu:

Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"

Numer partii: 29.08.2025

Data minimalnej trwałości: 30.01.2027

Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK", Tomaszów Lubelski

Producent, po otrzymaniu decyzji o zakwestionowaniu produktu, rozpoczął procedurę wycofania i poinformował swoich odbiorców. Inspekcja Sanitarna monitoruje działania na terenie kraju.

Szefernaker w "Gościu Wydarzeń" uderza w Tuska: Nagrywa idiotyczne filmiki Polsat News Polsat News