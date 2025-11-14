GIS bije na alarm. Groźna bakteria w boczku i toksyczny pestycyd w fasoli
Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa ostrzeżenia dotyczące żywności. W jednej z partii boczku rolowanego wykryto bakterię Listeria monocytogenes, natomiast w partii fasoli "Jaś Piękny" ujawniono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu chlorpiryfosu. Oba produkty są wycofywane z rynku, a GIS apeluje do konsumentów o ostrożność.
W skrócie
- GIS wydał ostrzeżenia dotyczące boczku rolowanego i fasoli 'Jaś Piękny'.
- W boczku wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, a w fasoli przekroczony poziom pestycydu.
- Oba produkty są wycofywane z rynku i GIS apeluje o ostrożność.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak podaje GIS, na podstawie ustaleń Inspekcji Weterynaryjnej w partii boczku rolowanego PIKOK wykryto obecność Listeria monocytogenes.
To groźna bakteria, która - zwłaszcza w produktach spożywanych bez obróbki termicznej - może prowadzić do listeriozy, choroby niebezpiecznej szczególnie dla seniorów, kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.
Ostrzeżenie GIS. Chodzi o boczek z Lidla
Szczegóły kwestionowanego produktu:
- Nazwa produktu: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g
- Numer partii: 2517061
- Termin przydatności: 17.11.2025 - 24.11.2025
- Producent: Lukullus Sp. z o.o. Sp.k., Leoncin
- Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp.k.
GIS podkreśla, że po stwierdzeniu nieprawidłowości producent uruchomił procedurę wycofania produktu, a Lidl zamieścił stosowne komunikaty w sklepach i na swojej stronie internetowej.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania u odbiorców.
GIS apeluje, aby nie spożywać produktu z wymienionej partii. W przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na listeriozę należy skontaktować się z lekarzem.
Przekroczenie pestycydu w fasoli "Jaś Piękny". Produkt wycofywany
Drugie ostrzeżenie GIS dotyczy fasoli "Jaś Piękny", w której kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu chlorpiryfosu - pestycydu od lat uznawanego za potencjalnie szkodliwy. Jak informują eksperci NIZP PZH-PIB, każdy poziom przekraczający normę może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Szczegóły produktu:
- Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"
- Numer partii: 29.08.2025
- Data minimalnej trwałości: 30.01.2027
- Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK", Tomaszów Lubelski
Producent, po otrzymaniu decyzji o zakwestionowaniu produktu, rozpoczął procedurę wycofania i poinformował swoich odbiorców. Inspekcja Sanitarna monitoruje działania na terenie kraju.