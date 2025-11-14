GIS bije na alarm. Groźna bakteria w boczku i toksyczny pestycyd w fasoli

Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa ostrzeżenia dotyczące żywności. W jednej z partii boczku rolowanego wykryto bakterię Listeria monocytogenes, natomiast w partii fasoli "Jaś Piękny" ujawniono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu chlorpiryfosu. Oba produkty są wycofywane z rynku, a GIS apeluje do konsumentów o ostrożność.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. GIS informuje o wycofaniu dwóch produktów
Jak podaje GIS, na podstawie ustaleń Inspekcji Weterynaryjnej w partii boczku rolowanego PIKOK wykryto obecność Listeria monocytogenes.

To groźna bakteria, która - zwłaszcza w produktach spożywanych bez obróbki termicznej - może prowadzić do listeriozy, choroby niebezpiecznej szczególnie dla seniorów, kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

Ostrzeżenie GIS. Chodzi o boczek z Lidla

Szczegóły kwestionowanego produktu:

  • Nazwa produktu: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g
  • Numer partii: 2517061
  • Termin przydatności: 17.11.2025 - 24.11.2025
  • Producent: Lukullus Sp. z o.o. Sp.k., Leoncin
  • Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp.k.

    GIS podkreśla, że po stwierdzeniu nieprawidłowości producent uruchomił procedurę wycofania produktu, a Lidl zamieścił stosowne komunikaty w sklepach i na swojej stronie internetowej.

    Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania u odbiorców.

    GIS apeluje, aby nie spożywać produktu z wymienionej partii. W przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na listeriozę należy skontaktować się z lekarzem.

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Przekroczenie pestycydu w fasoli "Jaś Piękny". Produkt wycofywany

      Drugie ostrzeżenie GIS dotyczy fasoli "Jaś Piękny", w której kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu chlorpiryfosu - pestycydu od lat uznawanego za potencjalnie szkodliwy. Jak informują eksperci NIZP PZH-PIB, każdy poziom przekraczający normę może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

      Szczegóły produktu:

      • Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"
      • Numer partii: 29.08.2025
      • Data minimalnej trwałości: 30.01.2027
      • Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK", Tomaszów Lubelski

      Producent, po otrzymaniu decyzji o zakwestionowaniu produktu, rozpoczął procedurę wycofania i poinformował swoich odbiorców. Inspekcja Sanitarna monitoruje działania na terenie kraju.

