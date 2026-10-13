W skrócie
- Osiem rodzajów serów regionalnych firmy Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. wykazuje obecność bakterii Listeria monocytogenes, według ostrzeżenia GIS.
- Cała partia serów z numerem 261.2026/M została sprzedana do jednego odbiorcy, a producent rozpoczął procedurę wycofania produktów z rynku.
- Spożycie wymienionych serów może prowadzić do listeriozy, co stanowi ryzyko szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
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Jak wynika z komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa żywności, w ramach urzędowych działań Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w pięciu z pięciu próbek pobranych z jednej partii serów regionalnych.
Zanieczyszczenie dotyczy produktów wytworzonych przez firmę Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. Juliana Łyska 7A w Jabłonce. Wszystkie wskazane sery mają numer partii 261.2026/M. Różnią się natomiast nazwami i terminami przydatności do spożycia.
Na liście produktów objętych ostrzeżeniem znalazły się:
- Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;
- Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;
- Ser regionalny Gałka z papryką 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;
- Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;
- Ser regionalny "Tabliczka" Wędzona 250 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;
- Ser regionalny "Kukurydza" Wędzona 280 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;
- Ser regionalny "Korbacz" Naturalny 1 kg - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;
- Ser regionalny "Sietniok" Wędzony 180 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.
Cała partia trafiła do sprzedaży. Producent uruchomił wycofanie
Po otrzymaniu niezgodnego wyniku badań Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie w zakładzie. Przeprowadzono również dochodzenie wyjaśniające, które pozwoliło ustalić, że cała partia oznaczona numerem 261.2026/M została sprzedana jednemu odbiorcy - firmie HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 84 w Szczyrku.
Jak wynika z ustaleń, produkty zostały wprowadzone do obrotu, a producent nie ma już na stanie serów z zakwestionowanej partii.
Po otrzymaniu informacji o wykryciu Listeria monocytogenes w produkcie Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g VAC producent uruchomił procedurę wycofania całej partii z rynku. Podjął również działania mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.
W sprawę zaangażowane są także organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracują one z Inspekcją Weterynaryjną i monitorują proces wycofywania produktów ze sprzedaży detalicznej.
Listeria monocytogenes. GIS ostrzega konsumentów
Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Z tego powodu osoby, które kupiły sery wymienione w ostrzeżeniu, nie powinny ich spożywać.
Infekcja stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
Do zakażenia może dojść m.in. przez spożycie skażonej żywności, np. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa.
Po zakażeniu u kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy.