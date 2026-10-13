W skrócie Osiem rodzajów serów regionalnych firmy Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. wykazuje obecność bakterii Listeria monocytogenes, według ostrzeżenia GIS.

Cała partia serów z numerem 261.2026/M została sprzedana do jednego odbiorcy, a producent rozpoczął procedurę wycofania produktów z rynku.

Spożycie wymienionych serów może prowadzić do listeriozy, co stanowi ryzyko szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

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Jak wynika z komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa żywności, w ramach urzędowych działań Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w pięciu z pięciu próbek pobranych z jednej partii serów regionalnych.

Zanieczyszczenie dotyczy produktów wytworzonych przez firmę Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. Juliana Łyska 7A w Jabłonce. Wszystkie wskazane sery mają numer partii 261.2026/M. Różnią się natomiast nazwami i terminami przydatności do spożycia.

Na liście produktów objętych ostrzeżeniem znalazły się:

Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;

Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;

Ser regionalny Gałka z papryką 250 g - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;

Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;

Ser regionalny "Tabliczka" Wędzona 250 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;

Ser regionalny "Kukurydza" Wędzona 280 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026;

Ser regionalny "Korbacz" Naturalny 1 kg - termin przydatności do spożycia: 18.10.2026;

Ser regionalny "Sietniok" Wędzony 180 g - termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.

Ostrzeż3enie GIS: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii serów GIS materiał zewnętrzny

Cała partia trafiła do sprzedaży. Producent uruchomił wycofanie

Po otrzymaniu niezgodnego wyniku badań Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie w zakładzie. Przeprowadzono również dochodzenie wyjaśniające, które pozwoliło ustalić, że cała partia oznaczona numerem 261.2026/M została sprzedana jednemu odbiorcy - firmie HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 84 w Szczyrku.

Jak wynika z ustaleń, produkty zostały wprowadzone do obrotu, a producent nie ma już na stanie serów z zakwestionowanej partii.

Po otrzymaniu informacji o wykryciu Listeria monocytogenes w produkcie Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g VAC producent uruchomił procedurę wycofania całej partii z rynku. Podjął również działania mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.

W sprawę zaangażowane są także organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracują one z Inspekcją Weterynaryjną i monitorują proces wycofywania produktów ze sprzedaży detalicznej.

Listeria monocytogenes. GIS ostrzega konsumentów

Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Z tego powodu osoby, które kupiły sery wymienione w ostrzeżeniu, nie powinny ich spożywać.

Infekcja stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

Do zakażenia może dojść m.in. przez spożycie skażonej żywności, np. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa.

Po zakażeniu u kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy.



