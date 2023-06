Poinformowano, że "Jeronimo Martins Polska S.A. wycofała produkt ze sprzedaży w 6 czerwca 2023 roku z centrów dystrybucyjnych i sklepów sieci Biedronka, do których był dostarczony".

GIS ostrzega: Hamburgery wieprzowo-drobiowe zanieczyszczone bakteriami

Ostrzeżenie publiczne dotyczy żywności marki Dania Express z terminem przydatności do spożycia do 14 czerwca 2023 roku. Nazwa produktu to "Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250g". Pożywienie wyprodukowała firma Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz dla podmiotu Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Oznajmiono, że państwowe organy odpowiadające za kontrolę żywności współpracują z odpowiednimi podmiotami, by wyjaśnić sprawę oraz nadzorują "proces wycofywania niebezpiecznej partii produktów zanieczyszczonych bakteriami Listeria monocytogenes".



W komunikacie podkreślono, że nie należy spożywać produktu z partii, której dotyczy ostrzeżenie. Zalecono, by w przypadku wystąpienia objawów choroby skontaktować się z lekarzem.

Reklama

Listerioza. Co to za choroba?

Listerioza jest zagrożeniem przede wszystkim dla kobiet w ciąży, a także noworodków i osób z niższą odpornością. Do zakażenia dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami lub wydzielinami oraz poprzez spożycie skażonej żywności.



W przypadku kobiet w ciąży zakażenie może wywołać objawy grypopodobne lub wynikające z zapalenia dróg moczowych. Najgroźniejsze konsekwencje dotyczą obumarcia płodu lub poronienia. Z kolei u osób starszych listerioza może wywołać zapalenie opon mózgowych, mózgu bądź sepsę.