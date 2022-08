Zbigniew Girzyński mówił w czwartek, że koło parlamentarne Polskie Sprawy "jest odrębną siłą polityczną" od PiS i nie wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. - Jako koalicjant współpracujemy w określonych sprawach z naszym rządem - dodał w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jak stwierdził, jego ugrupowanie jest "skromne" i reprezentacja, jaką posiada w Sejmie oraz rządzie "jest wystarczająca". Liderka Polskich Spraw Agnieszka Ścigaj jest ministrem bez teki, zajmuje się kwestiami integracji społecznej oraz uchodźcami z Ukrainy.

- (Obecnie) zajmuję się budowaniem struktur przyszłej partii politycznej, którą powołamy wiosną przyszłego roku. Zamierzamy samodzielnie startować w wyborach i stanowić alternatywę dla jałowego sporu między PO a PiS, trawiącego polską politykę - stwierdził Girzyński.

Zbigniew Girzyński zapowiada nową partię. "Będzie troszczyła się o państwo"

Uściślił, że nowa partia skupi "wszystkich zdroworozsądkowo myślących ludzi", chcących "budować formację dla wszystkich". - O poglądach konserwatywnych, jak i umiarkowanie liberalnych, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych. Przywiązanych do wartości takich jak wolność poszczególnych ludzi - opisał.

Powiedział, że nowe ugrupowanie "będzie troszczące się o państwo, aby było silne i zapewniało bezpieczeństwo, a z drugiej strony liberalne, pozwalające realizować każdemu swoją wizję życia, nie zaglądając nikomu do kuchni czy sypialni".

Zapytany, czy partia zbierze wystarczającą liczbę podpisów, by wystartować do Sejmu, zorganizuje struktury i będzie miała finanse, odparł, że "struktury już powstają, a do wyborów będą rozbudowane". - Nie wiem, czy nie staną się najsilniejsze w Polsce, jeśli chodzi o sprawy związane z podpisami - mówił.

Girzyński: W nowym ugrupowaniu znajdą się Ścigaj i Sośnierz

Poseł Polskich Spraw zapewnił, iż lokalne kluby nowej partii "zaczynają powstawać jak grzyby po deszczu". - Jeśli ci ludzie wierzą w pewną ideę, potrafią wysupłać ze swoich portfeli środki, aby projekt polityczny, który - mam nadzieję - będzie ofertą dla Polaków na inną, lepszą, mądrzejszą politykę, właściwie sfinansować - powiedział.

Potwierdził też, że w ugrupowaniu znajdą się minister Agnieszka Ścigaj, a także poseł Andrzej Sośnierz.

Zbigniew Girzyński startował do Sejmu w 2019 roku z list PiS. Niemal dwa lata temu, gdy w naszym kraju startowały szczepienia przeciw COVID-19, został zawieszony w prawach członka partii, gdyż jej władze uznały, że "ominął kolejkę" i za szybko przyjął preparat.

W zeszłym roku Girzyński opuścił klub parlamentarny PiS i ogłosił powstanie koła Wybór Polska. Formacja nie przetrwała długo, bo po miesiącu polityk przeszedł do Polskich Spraw.