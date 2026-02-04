Ginekolog, internista i psychiatra w rekach CBŚP. "Grupa przestępcza"

Troje lekarzy wpadło w ręce agentów Centralnego Biura Śledczego Policji. Na jaw wyszedł proceder wystawiania fałszywych recept za łapówki. Służby piszą o działaniu zorganizowanej grupy, która miała wzbogacić się o nawet 300 tys. złotych. Prokuratura postawiła medykom zarzuty. Dwoje z nich zostało zawieszonych w wykonywaniu zawodu.

  • Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało troje lekarzy pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi.
  • Lekarze mieli wystawiać recepty na środki anaboliczne oraz modulatory hormonów i metabolizmu, które trafiały poza legalną sieć aptek.
  • Prokuratura postawiła lekarzom zarzuty, a wobec dwóch z nich zastosowano zawieszenie w wykonywaniu zawodu.
Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o zatrzymaniu trojga lekarzy. Operację przeprowadzono końcem stycznia na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Zarzuty są poważne. Dotyczą działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi.

Akcja CBŚP. Troje lekarzy w rękach służb

Troje medyków miało wystawiać recepty na rzecz członków grupy przestępczej. Chodzi o ginekologa, internistę i psychiatrę.

"Produkty lecznicze objęte receptami były następnie dystrybuowane poza legalną siecią aptek - zarówno w drodze sprzedaży bezpośredniej, jak i za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej" - czytamy w komunikacie CBŚP.

W różnych okresach czasu zatrzymani lekarze wystawili od 135 do 1241 recept. Dotyczyły one głównie środków anabolicznych oraz modulatorów hormonów i metabolizmu.

    Medycy "uzyskali korzyści majątkowe odpowiadające wynagrodzeniom za fikcyjne lub nieuzasadnione medycznie wizyty lekarskie - w łącznych kwotach od kilkudziesięciu do ponad 300 tys. złotych" - podkreślono.

    Prokuratura stawia zarzuty lekarzom. Chodzi o recepty za łapówki

    Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzut udzielana pomocy w obrocie produktami leczniczymi bez pozwolenia. Wobec lekarzy zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe oraz dozór policji.

    Dwoje medyków zostało zawieszonych w wykonywaniu zawodu.

    "W uzasadnieniu wskazano, że pozostawienie im możliwości wystawiania recept, wobec wcześniejszego działania bez wskazań medycznych i na szeroką skalę, stwarza realne i wysokie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów" - czytamy w komunikacie CBŚP.

