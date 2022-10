"Gigantyczny skandal". Kaczyński o reformie sądownictwa

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

- Ci z tej przeciwnej strony w gruncie rzeczy mają zapewnioną już nie amnestię, tylko abolicję stałą - powiedział Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sytuacji sądownictwa w Polsce. - Reforma sądów jest absolutnie konieczna, to co dzieje się dzisiaj w sądach, to jeden gigantyczny skandal. Działa systemowa nierówność wobec prawa. Trzeba to zmienić, ale w obecnych warunkach politycznych jest to trudne - zaznaczył prezes PiS.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński / Roman Zawistowski / PAP