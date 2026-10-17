W skrócie Prawie 900 ciężarówek oczekiwało przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku, a w przeciwnym kierunku sytuacja również była trudna.

W punkcie granicznym Dorohusk czas oczekiwania wynosił około 40 godzin, natomiast w Hrebennem szacowano go na 25 godzin.

Ukraińskie służby oraz media informowały o znacznym wydłużeniu kolejek także w kierunku do Polski i apelowały do kierowców o śledzenie komunikatów przed wyjazdem.

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Jak informował Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, w piątek na wyjazd z Polski przez przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku kierowcy ciężarówek musieli czekać około 40 godzin, czyli prawie dwa dni. Nieco lepiej wyglądała sytuacja na drugim przejściu w Hrebennem. Tam, według szacunków, czas oczekiwania na odprawę miał wynosić 25 godzin.

Według zaktualizowanych danych, obowiązujących w sobotę wieczorem, w Dorohusku czas oczekiwania kierowców ciężarówek na przekroczenie granicy wzrósł do 49 godzin.

Zakorkowane przejścia graniczne w Polsce i Ukrainie

Jak szacowały służby, kolejkę do przejścia w Dorohusku tworzyło w piątek około 900 samochodów ciężarowych, natomiast w Hrebennem - około 250.

Deruś wyjaśnił, że zazwyczaj przed weekendami i świętami kolejki do przejść granicznych zwiększają się nawet o kilkadziesiąt procent. Przyznał jednak, że w ostatnim czasie zaczęły występować dodatkowe utrudnienia. Chodzi o alerty związane z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę, które rozsyłają służby po obu stronach granicy.

- Alerty te wywołują konieczność wstrzymania odpraw, a jeżeli trzeba, dokonywania ewakuacji - mówił rzecznik lubelskiej IAS. Sprecyzował, że takich alertów może być nawet kilkanaście w czasie dwunastogodzinnej zmiany.

Kolejki także do Polski. Ukraińskie służby apelują o rozwagę

O wydłużonych kolejkach informowały w piątek również ukraińskie media.

"Przed weekendem na granicy ukraińsko-polskiej, w obrębie obwodu lwowskiego, zwiększyły się kolejki do wyjazdu z Ukrainy. Straż graniczna odnotowuje kumulację samochodów osobowych oraz autobusów na kilku przejściach granicznych" - podał regionalny serwis Głos Buszczyzny.

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Wyraźne utrudnienia z przemieszczaniem się między dwoma krajami odnotowano wcześniej na początku października. - Dzisiaj staliśmy w kolejce osiem godzin. Teraz jest 2.40. Właśnie, czyli jest już 1 października! - relacjonował jeden z kierowców cytowanych przez TSN.

Funkcjonariusze ukraińskiej służby granicznej apelowali w rozmowie z mediami, by kierowcy sprawdzali komunikaty przed podróżą, by uniknąć stania w korkach.

Źródła: TSN, RBC-Ukraina, Głos Buszczyzny



