W skrócie Roman Giertych określił działania prokuratury w sprawie Zondacrypto jako duży sukces i potwierdził, że broni Przemysława Krala.

Według Giertycha zabezpieczony majątek ma pokryć roszczenia zgłoszone przez osoby, które straciły pieniądze na giełdzie. Mecenas prowadzi sprawę pro bono.

Prawnik nie ujawnił miejsca pobytu Przemysława Krala i podkreślił, że jego klient współpracuje z organami ścigania.

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- Prokuratura zabezpieczyła - i to jest ogromny sukces prokuratury - majątek, który w moim przekonaniu jest wystarczający do pokrycia szkód tych osób, które się zgłosiły - mówił Roman Giertych na antenie TVP Info.

Sprawa Zondacrypto. Roman Giertych: Moje działania mają charakter społeczny

Obrońca Przemysława Krala nie ujawnił, o jakiej kwocie mowa, ale "z tego, co słyszał, to praktycznie wystarczy na zaspokojenie" roszczeń osób, które utraciły swoje pieniądze na giełdzie Zondacrypto. Zaznaczył przy tym, że "nie wszystkie się zgłosiły".

Giertych potwierdził, że sprawą zajmuje się od maja, a jego działania w tym zakresie "mają charakter społeczny". Podkreślił, że "nie bierze pieniędzy od pana Krala".

- Zdecydowałem się na prowadzenie tej sprawy, tak jak prowadziłem sprawę pana (Tomasza - red.) Mraza w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, który ujawnił cały mechanizm oszustwa (...), pro bono, bez przyjmowania pieniędzy - przypomniał polityk.

Gdzie jest Przemysław Kral? "Z tego, co wiem, nie ma go na Sycylii"

Odnosząc się do doniesień o przyznaniu Kralowi statusu małego świadka koronnego, Giertych stwierdził, że "nie chce się wypowiadać za prokuraturę".

- Jedno jest pewne. Skoro zabezpiecza swój majątek i pomaga w tym zakresie prokuraturze, to współpracuje z organami sprawiedliwości, tak jak może - mówił prawnik.

- Wydaje się, że jest na najlepszej drodze, żeby osiągnąć to, o co mu chodzi. Jego motywem jest to, żeby złagodzić swoją karę - wskazał Giertych. - Nie wykluczam, że nastąpiła też jakaś refleksja etyczna - mówił.

Zapytany o miejsce, w którym aktualnie przebywa Kral, mecenas wskazał, że takie informacje są objęte tajemnicą postępowania. - Nie będę odpowiadał na pytania dotyczące poszczególnych krajów. Akurat z tego, co wiem, nie ma go na Sycylii - powiedział Giertych.



