Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych został zapytany przez reporterkę Polsat News Adaminę Sajkowską o komisje śledcze , jakie mają zostać powołane w obecnej kadencji Sejmu i o to, czy mecenas będzie odpowiedzialny za koordynowanie ich prac.

Roman Giertych: Mam nadzieję, że Maciej Wąsik usłyszy wyrok w sprawie Andrzeja Leppera

Rządzące jeszcze Prawo i Sprawiedliwość podważa sens powołania wielu komisji, jednak mimo to partia rozważa wytypowanie m.in. Mariusza Kamińskiego, Jacka Sasina i Macieja Wąsika do prezydiów poszczególnych grup śledczych - miałyby one zajmować się m.in. sprawami, w które zamieszani są wymienieni przedstawiciele ugrupowania.