"Panie Nawrocki, nie będzie mnie pan bezkarnie znieważał porównaniami do Putina" - oświadczył Roman Giertych i zażądał wpłaty na WOŚP. To reakcja na słowa prezesa IPN, jakie padły w wywiadzie dla Interii. Karol Nawrocki, odnosząc się do zamieszania wokół rezerwacji apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej oraz złożenia przez mecenasa zawiadomienia do prokuratury, stwierdził, że "ściga go Putin, a Giertych do niego dołączył".