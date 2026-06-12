Giertych ogłasza wygraną w sądzie. "Zbyszku, wracaj do kraju"

W skrócie Roman Giertych poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Zbigniewowi Ziobrze przeproszenie go w TV Republika i na YouTube Republiki oraz zapłatę 30 tys. zł zadośćuczynienia.

Spór między politykami dotyczył wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości na temat działalności Giertycha w sprawie Polnord i nasilił się podczas prac komisji śledczej ds. Pegasusa.

Śledztwo wobec Romana Giertycha w sprawie Polnord zostało umorzone w styczniu 2025 roku po uznaniu, że materiał dowodowy nie potwierdził popełnienia przestępstwa.

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Sąd Okręgowy w Warszawie miał nakazać Zbigniewowi Ziobrze przeproszenie Romana Giertycha w mediach oraz zapłatę zadośćuczynienia - wynika z wpisu opublikowanego przez polityka Koalicji Obywatelskiej na platformie X.

Sprawa dotyczy wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości odnoszących się do postępowań związanych m.in. ze sprawą Polnord.

Jak napisał Roman Giertych, "Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Zbigniewowi Ziobro przepraszać mnie przez 7 dni w TV Republika i 7 dni na YouTube Republiki za oszczerstwa wygłoszone o mojej rzekomo przestępczej działalności w sprawie Polnordu".

"Ma mi też zapłacić 30 tysięcy" - przekazał Giertych w mediach społecznościowych. Dodał również: "Zbyszku, wracaj do kraju wykonać wyrok!".

Spór o wypowiedzi w sprawie Polnordu i zarzuty o zniesławienie

Konflikt między politykami nasilił się w trakcie posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, we wrześniu 2025 roku, podczas którego Ziobro odnosił się do sprawy inwigilacji Romana Giertycha oraz śledztwa dotyczącego spółki Polnord.

W trakcie posiedzenia Ziobro tłumaczył, że działania służb były związane z ustaleniami dotyczącymi sprawy Polnord. - Podobno ścigaliśmy niewinnego Romana Giertycha. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki - twierdził były minister. Dodał równie, iż "Giertych ma prawo mnie nienawidzić, bo nadzorowałem tę sprawę".

W odpowiedzi na te słowa, polityk KO napisał: "Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa".

Giertych - Ziobro. Tło sprawy Polnord i wcześniejsze postępowania

Roman Giertych był jedną z osób zatrzymanych w październiku 2020 roku w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomego wyprowadzenia około 92 mln zł ze spółki Polnord. Postawiono mu wówczas zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków, wyrządzenia szkody majątkowej oraz prania pieniędzy.

W styczniu 2025 roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła postępowanie, uznając, że materiał dowodowy nie potwierdził popełnienia przestępstwa. W komunikacie wskazano m.in., że "działania prawne podejmowane przez Romana G. nie miały charakteru pozornego".





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