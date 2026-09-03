W skrócie Roman Giertych odpowiedział na zarzuty Nicole Suszek związane z krytyką dotyczącą jego osoby i pracy jako adwokata.

Nicole Suszek twierdzi, że Roman Giertych próbował wcześniej uzyskać od niej informacje na temat Przemysława Krala, którego obecnie reprezentuje.

W sprawie afery Zondacrypto zatrzymano trzy osoby, z których dwie, według medialnych ustaleń, mają być powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

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Nicole Suszek, siostra zaginionego Sylwestra Suszka - założyciela giełdy kryptowalut BitBay, późniejszej Zondacrypto - w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" skrytykowała Romana Giertycha.

Giertych reprezentuje obecnie Przemysława Krala, szefa Zondacrypto, w sprawie afery związanej z giełdą kryptowalut. Kral wcześniej był prawnikiem Sylwestra Suszka. Po jego zaginięciu w marcu 2022 roku przejął kierowanie BitBayem, a następnie przemianował giełdę właśnie na Zondacrypto.

Nicole Suszek z wyznaniem o Giertychu. "Chciał wyciągnąć informacje"

Jak wyznała Nicole Suszek, Giertych chciał ją reprezentować w sprawach przeciwko Marianowi W. "Mańkowi", i Przemysławowi Kralowi. Obaj wspomniani mężczyźni są wymieniani w kontekście afery z upadłą giełdą Zondacrypto.

Co więcej, jak opisała w środę "Gazeta Wyborcza", Marian W. jest oskarżony o kierowanie gangiem, który wystawił fikcyjne faktury potwierdzające transakcje paliwowe na 1,5 mld zł. Część tych pieniędzy miała zasilić Zondacrypto.

"Maniek" - jak wskazano w publikacji - znał Suszka i przedstawił go Kralowi. W marcu 2022 r. Suszek przyjechał do jego bazy paliwowej w Czeladzi. Marian W. jest ostatnią osobą, która miała widzieć zaginionego twórcę giełdy.

- Dla mnie jest to straszne śmiesznie, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania - mówiła Nicole Suszek na antenie Polsat News.

Giertych odpiera zarzuty Suszek. "Konfabulacja"

W rozmowie z dziennikarzami w czwartek Giertych zaprzeczył stwierdzeniom Nicole Suszek. - Rozmawiałem z nią 10 minut (w zeszłym roku - red.). Ogólna rozmowa, w której poinformowałem, że nie mogę jej reprezentować. Tyle co pamiętam z tej rozmowy. Reszta... myślę, że to jest konfabulacja - odparł.

- No tyle, co z tej rozmowy pamiętam, to że nie podjąłem się reprezentowania jej - powtórzył, odpowiadając na kolejne pytanie. Podkreślił również, że miał "poważny powód", aby w tym przypadku odmówić wzięcia sprawy. Nie chciał podać szczegółów.

Giertych był krytykowany za wzięcie sprawy Krala, także przez członków koalicji rządzącej. Poseł Sławomir Nitras stwierdził, że "tu dochodzi do pomieszania ról" posła z adwokatem. Z kolei w rozmowie z Polsat News minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła to "niefortunnym" pomysłem.

Afera Zondacrypto. Kolejne zatrzymania, wątek zaginięcia Suszka

W środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w sprawie Zondacrypto zatrzymano kolejne trzy osoby.

Dziennikarze Polsat News ustalili, że dwie z tych osób to kobiety zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Suszka. Prokuratura nie chciała ujawnić danych. Wskazano jedynie inicjały wszystkich trzech osób: J.W, A.P. oraz R.Z.

- Pani A.P. jest powiązana z miejscem, w którym mój brat zaginął, jak i również przejęła niektóre części majątku mojego brata. Jestem na 99 proc. pewna, że to jest ta kobieta - powiedziała w Polsat News Nicole Suszek.

- Druga kobieta, czyli J.W., to jest kobieta, która była blisko związana z przyjacielem mojego brata, czyli z panem "Mańkiem", z którym ja do dnia dzisiejszego nadal mam sprawy w sądzie. Jestem posądzona o to, że go zniesławiłam. To są osoby, które naprawdę były blisko mojego brata - dodała Suszek.



