Giertych obciążeniem czy wzmocnieniem dla KO? Polacy ocenili w sondażu
Większość ankietowanych (58,1 proc.) uważa, że Roman Giertych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej - wynika z nowego sondażu United Surveys. Przeciwnego zdania jest natomiast 21,8 proc. W badaniu uwzględniono też odpowiedzi wyborców poszczególnych opcji politycznych.
W skrócie
- 58,1 proc. ankietowanych uważa, że Roman Giertych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, natomiast 21,8 proc. uznaje go za wzmocnienie.
- Wśród wyborców koalicji rządzącej 34 proc. uznaje Giertycha za obciążenie, a 45 proc. za wzmocnienie; wśród sympatyków opozycji przeciwnego zdania jest 10 proc., a 74 proc. uznaje go za obciążenie.
- Badanie przeprowadzono po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę, że kancelaria Giertycha otrzymała 8,7 mln zł za reprezentowanie Getin Noble Banku, a jedno z postępowań opóźniał Sebastian J. pseud. "Foka".
W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano: "Czy Roman Giertych w szeregach KO jest bardziej wzmocnieniem czy obciążeniem dla tego ugrupowania?".
W sumie zdaniem 58,1 proc. respondentów Giertych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, z czego 23,3 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie", a "raczej" 34,8 proc.
Odmiennego zdania jest natomiast łącznie 21,8 proc. osób biorących udział w badaniu - 16,8 proc. wskazało, że Roman Giertych jest "raczej wzmocnieniem" KO, a 5 proc. oceniło, że "zdecydowanie". Zdania w tej kwestii nie ma 20,1 proc. ankietowanych.
Spośród wyborców koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy i Polski 2050, łącznie 34 proc. ankietowanych uważa, że Roman Giertych jest obciążeniem dla ugrupowania.
Przeciwnego zdania w tej grupie jest zaś 45 proc. respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma 21 proc. osób.
Ocenę wystawili także sympatycy partii opozycyjnych w parlamencie, m.in. Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem 74 proc. ankietowanych w tej grupie, Giertych jest obciążeniem dla KO. Inaczej uważa 10 proc., a zdania nie ma 16 proc. ankietowanych.
Wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej w także w większości (80 proc.) uważają, że polityk ten jest obciążeniem dla swojego ugrupowania. Odmiennego zdania jest zaledwie 2 proc., a 18 proc. nie ma zdania.
Wyborcy opozycji zgodni. Ocenili, czy Giertych jest obciążeniem dla swojej partii
Pozostali wyborcy również są zdania, że Giertych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej - uważa tak 63 proc. respondentów, przy czym 9 proc. ma przeciwne zdanie, a 28 proc. nie potrafiło wskazać.
Badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadzono kilka dni po tym, jak portal ujawnił, że Roman Giertych oraz jego kancelaria za reprezentowanie Getin Noble Banku m.in. w procesach z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich, otrzymała 8,7 mln złotych.
Jak czytamy, jedno z postępowań miesiącami opóźniał Sebastian J., pseudonim "Foka", który był bliskim współpracownikiem Giertycha. WP opisała, że robił to m.in. poprzez składanie nieprawdziwych oświadczeń w sądzie i popełnianie tych samych proceduralnych błędów.
Sondaż United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 20-22 marca 2026 r. Metoda mix mode online oraz telefonicznie CAWI/CATI, n=1000.