W skrócie Roman Giertych zwrócił się do Prokuratora Krajowego o wszczęcie śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę.

Sprawa dotyczy nieodebrania przysięgi od trzech wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zamieścił w czwartek wpis na platformie X, w którym poinformował, że "w związku z utratą immunitetu prezydenckiego przez Andrzeja Dudę zwracam się do Prokuratora Krajowego o natychmiastowe wszczęcie śledztwa".

Sprawa ma dotyczyć "niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Andrzeja Dudę poprzez odmowę przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Koniec prezydentury Andrzeja Dudy. Roman Giertych zwrócił się do prokuratury

Przypomnijmy, że Andrzej Duda zakończył 10-letnią prezydenturę, a w środę odbyło się zaprzysiężenie jego następcy, Karola Nawrockiego.

Dzień wcześniej, Roman Giertych zwrócił się do ustępującego prezydenta, dziękując mu za postawę wobec Ukrainy i wezwał prokuraturę do działania po utracie immunitetu przez Andrzeja Dudę.

"Sprawa braku odebrania przysięgi od trzech sędziów TK powinna zostać przywrócona z całą siłą państwa. To był rzeczywisty zamach" - napisał wówczas w mediach społecznościowych poseł KO.

Kwestia poruszona przez mecenasa Giertycha dotyczy sytuacji z 2015 roku. Wówczas Andrzej Duda nie odebrał przysięgi od trzech wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

