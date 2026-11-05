Gęste mgły rozsieją się po Polsce. 10 województw z alertami

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wróci zagrożenie pogodowe, które tworzy się rano i wieczorem. Pod koniec czwartku znowu niebezpieczeństwo na drogach i chodnikach będą stwarzać gęste mgły - głównie na południu i zachodzie. Dla 10 województw IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

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Gęsta mgła może utrudniać ruch na drogach w Polsce. W 10 województwach ogłoszono alert IMGW pierwszego stopnia
Gęste mgła w nocy z czwartku na piątek może utrudnić ruch na wielu polskich drogach, głównie na zachodzie i południuPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

Utrzymujący się nad naszą częścią Europy rozległy wyż Klaus uspokoił pogodę w Polsce, ale jednocześnie przyniósł wiele wyzwań. Za jego sprawą doświadczamy między innymi nocnych przymrozków, ale też gęstych mgieł. W czwartek wieczorem znowu się one pojawią - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystosowano z tego powodu żółte ostrzeżenia dla większości kraju.

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Wraca gęsta mgła. Pojawił się żółty alert IMGW

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów" - czytamy w ostrzeżeniach IMGW.

Zjawiska te wrócą w czwartek po południu i potrwają do piątkowego poranka. Tym samym powtórzy się sytuacja z wcześniejszych dni, w których obserwowaliśmy podobne zjawiska.

Teraz najsilniejsze mgły synoptycy prognozują w zachodniej i południowej Polsce. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia związane z tym zagrożeniem wystosowano dla łącznie 10 województw:

  • południowej i zachodniej części zachodniopomorskiego;
  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego;
  • większości łódzkiego (bez krańców północnych);
  • małopolskiego (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego);
  • większości świętokrzyskiego (bez terenów na północnym wschodzie);
  • południowej i zachodniej części podkarpackiego.
Mapa Polski z południową i zachodnią częścią kraju zaznaczoną na żółto, obejmującą województwa takie jak dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubuskie, wielkopolskie oraz część łódzkiego i kujawsko-pomorskiego; na środku widoczna...
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą objęły 10 województwIMGWmateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 16:00, a miejscami od 22:00. Pozostaną one w mocy do godz. 10:00 i 11:00 w piątek.

Zbliżająca się noc będzie trudna nie tylko z powodu mgieł. Ponownie zrobi się zimno w dużej części kraju.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Szykuje się mroźna powtórka. Najzimniej w kotlinach

W nocy ze środy na czwartek mróz panował w wielu regionach. Lokalnie zanotowano mniej niż -3 stopnie Celsjusz, a w Terespolu -4. Możliwe, że kolejna noc będzie wyglądać podobnie.

W czwartek po zachodzie słońca temperatury ponownie spadną poniżej zera, choć tym razem na południu synoptycy IMGW prognozują przeważnie przymrozki do -2 st. C. Lokalnie jednak w kotlinach karpackich znowu mogą to być wartości na poziomie -4 stopni.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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