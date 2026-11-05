Utrzymujący się nad naszą częścią Europy rozległy wyż Klaus uspokoił pogodę w Polsce, ale jednocześnie przyniósł wiele wyzwań. Za jego sprawą doświadczamy między innymi nocnych przymrozków, ale też gęstych mgieł. W czwartek wieczorem znowu się one pojawią - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystosowano z tego powodu żółte ostrzeżenia dla większości kraju.

Sprawdź, gdzie pojawią się mgły. Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Wraca gęsta mgła. Pojawił się żółty alert IMGW

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów" - czytamy w ostrzeżeniach IMGW.

Zjawiska te wrócą w czwartek po południu i potrwają do piątkowego poranka. Tym samym powtórzy się sytuacja z wcześniejszych dni, w których obserwowaliśmy podobne zjawiska.

Teraz najsilniejsze mgły synoptycy prognozują w zachodniej i południowej Polsce. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia związane z tym zagrożeniem wystosowano dla łącznie 10 województw:

południowej i zachodniej części zachodniopomorskiego ;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

śląskiego ;

większości łódzkiego (bez krańców północnych);

małopolskiego (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego);

większości świętokrzyskiego (bez terenów na północnym wschodzie);

południowej i zachodniej części podkarpackiego.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą objęły 10 województw IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 16:00, a miejscami od 22:00. Pozostaną one w mocy do godz. 10:00 i 11:00 w piątek.

Zbliżająca się noc będzie trudna nie tylko z powodu mgieł. Ponownie zrobi się zimno w dużej części kraju.

Szykuje się mroźna powtórka. Najzimniej w kotlinach

W nocy ze środy na czwartek mróz panował w wielu regionach. Lokalnie zanotowano mniej niż -3 stopnie Celsjusz, a w Terespolu -4. Możliwe, że kolejna noc będzie wyglądać podobnie.

W czwartek po zachodzie słońca temperatury ponownie spadną poniżej zera, choć tym razem na południu synoptycy IMGW prognozują przeważnie przymrozki do -2 st. C. Lokalnie jednak w kotlinach karpackich znowu mogą to być wartości na poziomie -4 stopni.

-----