W skrócie Sejm uczcił minutą ciszy zmarłego tragicznie Łukasza Litewkę, posła Nowej Lewicy.

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę w Sosnowcu i planowany jest udział prezydenta Karola Nawrockiego.

Głosowania zostały przeniesione ze środy na wtorek, aby umożliwić posłom udział w pogrzebie.

Pogrzeb 36-letniego posła Łukasza Litewki z Sosnowca, który 23 kwietnia zginął potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze, odbędzie się w środę o godz. 13.30 w Sosnowcu. Uroczystość o charakterze państwowym jest organizowana przez Kancelarię Sejmu.

Minuta ciszy w Sejmie dla Łukasza Litewki. Marszałek przemawiał z trudem

Przed rozpoczęciem prac we wtorek posłowie w Sejmie uczcili Łukasza Litewkę minutą ciszy.

- Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali, za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Wypowiadając te słowa, marszałek z trudem powstrzymywał wzruszenie.

Z kolei na konferencji prasowej Czarzasty poinformował, że w uroczystościach pogrzebowych przewidywany jest udział prezydenta. - Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Głosowania w Sejmie przeniesione z powodu pogrzebu

Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania zostały przeniesione ze środy na wtorek, a każdy z posłów, który chce wziął udział w pogrzebie Litewki, uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powróci do Warszawy. - Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało - zaznaczył.

Poinformował też, że w czwartek, o godz. 12.30 będą głosowania ws. wyrażenia wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

"To nie jest zakres jej kompetencji". Szłapka uderza w Pełczyńską-Nałęcz Polsat News Polsat News