W skrócie Prezydent Nawrocki podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze uścisnął dłoń Tomasza P., znanego w środowisku kibicowskim jako 'Dragon', który został nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia.

Rzecznik prezydenta tłumaczył, że Nawrocki nie znał okoliczności związanych ze skazaniem Tomasza P.

Wydarzenie wywołało medialną burzę, ponieważ spotkanie odbyło się w grupie wyselekcjonowanej wśród kibiców, czego fragment nagrano i udostępniono w sieci.

Obrońca Tomasza P. podkreślił, że jego klient formalnie jest niekarany, gdyż dotychczasowe wyroki uległy zatarciu, a ostatni nie jest prawomocny.

W niedzielę Wirtualna Polska podała, że prezydent Nawrocki, witając się z uczestnikami Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, uścisnął Tomasza P. ps. Dragon, który czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia.

- Pan prezydent wziął udział w mszy świętej, a następnie wygłosił przemówienie do zgromadzonych pielgrzymów. Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem prezydenta RP była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań pana prezydenta z uczestnikami pielgrzymki - powiedział, cytowany w publikacji WP, rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Uściśnięcie dłoni wywołało burzę. Rzecznik tłumaczy zachowanie prezydenta Nawrockiego

Pytany w poniedziałek przez o sprawę Leśkiewicz uzupełnił, że "okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były panu prezydentowi znane".

WP w swojej publikacji wskazała, że podczas pielgrzymki kibiców, po części dostępnej dla wszystkich, miało miejsce spotkanie "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go uczestników spotkania.

"Szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. - Jagiellonia - mówi Nawrocki. I zaczyna witać się z kolejnym kibicem. Tyle widać i słychać na filmiku, który można obejrzeć między innymi na profilach posłów PiS Michała Wosia i Sebastiana Kalety oraz wielu stronach związanych z kibicami i ruchem kibicowskim" - podała WP.

Karol Nawrocki spotkał się z kibicami na Jasnej Górze. W grupie był Tomasz P.

"Nie możemy podać pełnych danych człowieka, z którym witał się prezydent, mimo że jest osobą doskonale znaną w środowiskach kibiców. Bo Tomasz P. ps. Dragon to człowiek wiele razy skazywany za ciężkie przestępstwa. A dziś czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku" - czytamy. WP wskazała, że Tomasz P. skazany został za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia.

Obrońca Tomasza P., adwokat Rafał Gulko, tłumaczył Wirtualnej Polsce, że jego klient formalnie jest osobą niekaraną. - Poprzednie wyroki uległy zatarciu, a wyrok z 2024 r. jest nieprawomocny, złożyliśmy apelację i wciąż czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w sądzie drugiej instancji - powiedział.

