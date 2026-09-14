W skrócie Radary NATO dwukrotnie zidentyfikowały stada ptaków jako potencjalne zagrożenie, co skutkowało reakcją wojskową.

Generał Tomasz Drewniak wyjaśnia, że Rosja może wykorzystywać luki technologiczne w systemach radarowych do wprowadzania w błąd i angażowania sił NATO w sytuacjach niebędących zagrożeniem.

Politycy ostrzegają przed eskalacją ze strony Rosji. W ostatnim czasie doszło do ataku drona na ukraiński pociąg oraz odnalezienia rosyjskiego drona przy polskim wybrzeżu.

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13 września 2026 czasowo przerwano działanie lotniska w Wilnie. Na Litwie poderwany został myśliwiec NATO. Tydzień wcześniej na obszarze na wschód od Lublina do granicy państwa w polskiej przestrzeni powietrznej został ograniczony ruch lotniczy. Powód w obu przypadkach był ten sam: stado ptaków.

Procedury bezpieczeństwa uruchomiono w związku z podejrzeniem, że wykryty przez radary obiekt może być dronem.

- Stado ptaków ma podobną charakterystykę pod względem prędkości i wielkości - tłumaczy w rozmowie z Interią były Inspektor Sił Powietrznych generał Tomasz Drewniak.

Sytuacje z ptakami pokazują coś jeszcze. Nasz rozmówca wskazuje, że luka technologiczna może posłużyć Rosjanom, którzy stosując specjalne pułapki, mogą zmylić system wykrywania zagrożeń i zaangażować siły NATO tam, gdzie reakcja nie będzie natychmiast konieczna.

Pułapka w systemie bezpieczeństwa. Radar to nie "Gwiezdne Wojny"

6 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oświadczyło, że w miejsce wykrycia podejrzanego obiektu wysłano śmigłowiec wojskowy.

"Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych" - informowała armia.

Radary mogą zmylić nie tylko stada ptaków. Kłopoty sprawiają też zjawiska pogodowe.

- Współczesne radary trójwspółrzędne, z cyfrową obróbką sygnału, są na to dość mocno uodpornione. Ale są zjawiska trudne do oceny. Na przykład chmury, które mają w sobie duży ładunek elektryczny albo kryształki lodu - wskazuje generał Drewniak.

- Od nich inaczej odbijają się fale radiowe. Ludziom często się wydaje, że radar to jakieś urządzenie z "Gwiezdnych Wojen". W dużym uproszczeniu to proste urządzenie, które wysyła fale radiowe. Muszą się od czegoś odbić i wrócić. Potem są analizowane - dodaje nasz rozmówca.

Pułapek dla radarów może być więcej. Chmury i ptaki to nie wszystko. Pułapki mogą być celowe, by odciągać uwagę, testować systemy NATO, zmuszać Sojusz do angażowania dużych sił i środków do weryfikacji obiektów, które nie stanowią zagrożenia. Generał Drewniak przyznaje, że takie działanie mieści się w strategii działań Rosjan.

Rosja testuje NATO. "Z pozoru absurdalne, ale skuteczne"

By zmylić radary i zaalarmować NATO, Rosjanie potrzebują obiektu, który tak jak stado ptaków, będzie swoimi parametrami lotu przypominał dron.

- W powietrzu musi być fizyczny obiekt i taki muszą tam umieścić. Mogą to być balony, bezpilotowce. Wystarczy na przykład, że na danym obiekcie zamontujemy tzw. rożek i on będzie generował pięć razy silniejsze odbicie radarowe - podkreśla generał Drewniak.

- W strategii Rosjan mieści się wszystko. Na poziomie strategicznym mylenie radarów ma pokazać obywatelom, że państwo jest słabe i nie jest w stanie ich obronić. Każda taktyka, która skłóci społeczeństwa lub państwa NATO, służy Rosji. Ułatwia prowadzenie jej polityki. Każda metoda, nawet jeśli z pozoru wydaje się absurdalna, ale przynosi określony skutek, oceniana jest jako skuteczna - zaznacza rozmówca Interii.

W strategii Rosjan mieści się wszystko. Na poziomie strategicznym mylenie radarów ma pokazać obywatelom, że państwo jest słabe i nie jest w stanie ich obronić

Szczególnie, że żadne państwo na świecie nie dysponuje technologią, która od razu zidentyfikuje zagrożenie.

- Nikt nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością ocenić, czym jest obiekt wykryty przez radar. Dlatego korzystamy z urządzeń optycznych albo wysyłamy samolot, aby pilot dokonał identyfikacji wzrokowej. Musimy mieć dokładny obraz celu - tłumaczy generał Drewniak.

- Dopiero wtedy można podjąć decyzję o zestrzeleniu. Na podstawie sygnału radarowego można byłoby na przykład wysłać rakietę, by zestrzeliła stado 100 bocianów. Teraz są migracje ptaków w dużych stadach, a działanie radaru to po prostu fizyka - dodaje rozmówca Interii.

Rosnące zagrożenie ze strony Rosji

Politycy państw NATO regularnie ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. W nocy z soboty na niedzielę 13 września doszło do ataku drona na ukraiński pociąg w pobliżu przejścia granicznego z Polską.

- Eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. (...) Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych. Ich zasięg, precyzja są niepokojące - przekazał w niedzielę Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że "najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony Rosji".

W poniedziałek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Według wstępnych ustaleń to bezzałogowiec pochodzący z Rosji.

Jakub Krzywiecki

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