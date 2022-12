Eksplozja na komendzie

Najwidoczniej generał Szymczyk wrócił już do pracy, po swoim pobycie w szpitalu. Badania przechodził w związku z zeszłotygodniowym incydentem.

W środę 14 grudnia, w gabinecie szefa policji doszło do eksplozji. Wybuchnąć miał granatnik - "prezent" przekazany wcześniej przez ukraińskich partnerów. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura i policyjny Wydział Kontroli.

Śledztwo ma wyjaśnić w jaki sposób doszło do eksplozji i jak to możliwe, że niebezpieczny przedmiot znalazł się w gabinecie generała. Opozycja chce dymisji lub co najmniej zawieszenia szefa policji - o czym mówił np. Bartłomiej Sienkiewicz z PO na antenie Polsat News.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński wykluczył dymisję generała. Przekazał, że w Ukrainie trwa śledztwo w związku ze zdarzeniem w polskiej komendzie, a odpowiedzialny za przekazanie "prezentu" zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych generał Dmytro Bondar został zawieszony.