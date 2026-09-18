Spis treści: Ile schronów jest w Polsce? Oto szczegółowe dane Jak znaleźć schron lub miejsce doraźnego schronienia? Jest aplikacja Co zrobić, jeśli w okolicy nie ma schronów i miejsc schronienia?

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce" - takie alerty RCB otrzymali 17 września mieszkańcy wschodnich powiatów naszego kraju. Jest to związane z trwającą wojną w Ukrainie i coraz częstszymi incydentami naruszania polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak w takiej sytuacji szukać schronu lub bezpiecznego miejsca?

Ile schronów jest w Polsce? Oto szczegółowe dane

Po wybuchu wojny w Ukrainie Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ogólnopolską inwentaryzację obiektów ochronnych. Zlokalizowała ona nie tylko schrony, ale również miejsca doraźnego schronienia.

W Polsce jest około 2 tys. schronów, w których może się ukryć blisko 300 tysięcy osób. To konstrukcje zamknięte i hermetyczne, odporne na falę uderzeniową, odłamki, pożary oraz skażenia powietrza. Można się w nich ukrywać przez okres od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Z kolei miejsc ukrycia jest 9 tys. Może w nich szukać schronienia 1,1 mln Polaków. To budowle ochronne niehermetyczne, co odróżnia je od schronów. Mogą to być podziemne ukrycia czy szczeliny lotnicze, podlegające ewidencji i konserwacji.

Najwięcej, bo ponad 85 tys., jest miejsc doraźnego schronienia. To budynki pełniące funkcje użytkowe, takie jak podziemne parkingi, piwnice czy tunele. Chronią one głównie przed odłamkami, ostrzałem, zagruzowaniem czy kataklizmami, ale nie izolują od skażonej atmosfery. Przeznaczone są do krótkotrwałego czasu przebywania, od kilku godzin do maksymalnie kilku dni. W całej Polsce może się w nich schronić około 24 mln osób.

Jak znaleźć schron lub miejsce doraźnego schronienia? Jest aplikacja

Miejsce, w którym można szukać schronienia w razie alertu, można znaleźć w aplikacji "Gdzie się ukryć". To rządowe narzędzie, które można ściągnąć na telefon lub wejść, korzystając z wyszukiwarki internetowej. Po udostępnieniu lokalizacji aplikacja wskaże najbliższe miejsca schronienia.

W rządowej aplikacji nie ma schronów, są tylko miejsca doraźnego ukrycia. Zazwyczaj obejmują one piwnice, podziemne tunele lub stacje metra. Obecnie uwzględnia ona 85 782 schronienia w całej Polsce. Zapewniają one ukrycie dla niemal 24 mln osób. Narzędzie działa również w trybie offline.

Co zrobić, jeśli w okolicy nie ma schronów i miejsc schronienia?

Warto zajrzeć do aplikacji "Gdzie się ukryć" zanim nastąpi jakiekolwiek zagrożenie. To pozwoli ocenić, jak daleko są miejsca schronienia. Jeśli w okolicy nie ma schronów, trzeba poszukać bezpiecznego miejsca. Może to być piwnica, kanał w garażu lub pokój bez okien, na przykład łazienka.

Na otwartej przestrzeni najlepiej położyć się w zagłębieniu terenu, twarzą do ziemi. Tu ochronę może stanowić nasyp lub betonowy krawężnik. Głowę należy przykryć rękoma i uchylić lekko usta. To ochroni bębenki uszne przed ciśnieniem fali wybuchowej.

Absolutnie nie można się chronić w pobliżu szklanych witryn, pod liniami wysokiego napięcia czy w pobliżu samochodów lub stacji benzynowych. Paliwo stwarza ryzyko pożaru i rozległego wybuchu.

Źródła: gdziesieukryc.pl, gov.pl



