W skrócie Zbigniew Ziobro deklarował Polsat News, że nie zrzeknie się immunitetu, mimo zarzutów prokuratury i wniosku o jego aresztowanie.

Później minister oświadczył, że stacja powołała się na jego wcześniejszą wypowiedź, gdy polityk nie wiedział o decyzji śledczych.

Miejsce pobytu Ziobry pozostaje obecnie nieznane, choć w zeszłym tygodniu spotkał się on w Budapeszcie z Viktorem Orbanem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zbigniew Ziobro został zapytany przez Polsat News, czy zamierza zrzec się immunitetu.

"Niczego nie będę się zrzekał" - napisał były minister w wiadomości SMS przesłanej redakcji.

Zbigniew Ziobro zabrał głos w sprawie swojego immunitetu

Rozmowa miała miejsce w niedzielę późnym popołudniem, zatem już po sformułowaniu zarzutów przez prokuraturę i wniosku o pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności.

W poniedziałek wieczorem Ziobro oświadczył jednak, że stacja powołała się na jego wcześniejszą wypowiedź.

- Polsat powołał się na moją decyzję, kiedy byłem jeszcze w Polsce i nie miałem zielonego pojęcia, że ta władza, szajka przestępcza, będzie chciała stawiać mi tyle zarzutów - oznajmił były minister na antenie Telewizji Republika.

Dodał jednocześnie, że "nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej zrzeczenia się immunitetu".

Ziobro pytany, czy zamierza pojawić się na piątkowym głosowaniu w Sejmie, kiedy to posłowie będą głosować w sprawie pozbawienia go immunitetu, udzielił wymijającej odpowiedzi.

- Proszę się uzbroić w cierpliwość, cierpliwość to szlachetna cnota, która zawsze jest wynagradzana - stwierdził.

Gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro? Na Węgrzech spotkał się z Orbanem

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro. W czwartek spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, co zostało skrytykowane przez rządzącą koalicję.

"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał premier Donald Tusk w reakcji na wspólne zdjęcie polityków. Sam Ziobro wskazywał, że w Budapeszcie był z okazji premiery filmu, a spotkanie z szefem węgierskiego rządu było nieplanowane. Przekonywał również, że "rząd Tuska (…) łamie prawo i konstytucję".

Polityk PiS o miejscu pobytu Ziobry: Nie rozmawialiśmy

Michał Wójcik oznajmił we wtorek w rozmowie z TOK FM, że nie wie, czy Ziobro jest na Węgrzech.

- Nie wiem, gdzie jest dzisiaj Zbigniew Ziobro, co robi, z kim przebywa. Nie rozmawialiśmy w ogóle przez ostatnie dni. Wiem tylko, że była długa rozmowa z premierem Węgier, Orbanem, który zwrócił uwagę na niszczenie opozycji pod okiem KE - stwierdził poseł PiS.

- Niewinni mają się czego bać, bo to jest państwo reżimowe, państwo Donalda Tuska. Zbigniew Ziobro jest człowiekiem bardzo chorym, przechodził rehabilitację, nie jestem w stanie powiedzieć czy jutro będzie uczestniczył w posiedzeniu Sejmu - mówił Wójcik.

Z kolei w rozmowie z Interią polityk podkreślał, że nie wie, gdzie jest Ziobro. - Wszyscy mnie o to pytają, ale przecież ja nie mam obowiązku tego wiedzieć - oświadczył.

Dopytywany, czy doradziłby Ziobrze, żeby wrócił do kraju, czy pozostał na Węgrzech, Wójcik oznajmił: - Nie doradzam panu ministrowi. On najlepiej wie, co ma robić w takich sprawach. Tym bardziej, że jest osobą, która walczy z bardzo ciężką chorobą.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Chcą postawić zarzuty Ziobrze

We wtorek prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i zgodę na jego aresztowanie.

Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa Ministerstwa Sprawiedliwości - jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez resort, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Podejrzanym jest także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia.

W poniedziałek minął termin, jaki marszałek Sejmu Szymon Hołownia dał Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Tego samego dnia polityk PiS powiadomiło złożeniu zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów w sprawie ujawnienia tajemnicy śledztwa.

Polska 2050 nadal bez wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz w ''Gościu Wydarzeń'': Koalicja nigdy nie jest dana raz na zawsze Polsat News Polsat News