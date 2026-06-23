W skrócie Planuje się utworzenie nowej stałej bazy wojsk USA w pobliżu Poznania lub Wrocławia - podała Wirtualna Polska.

Do Polski mogłoby przyjechać łącznie 25 tysięcy osób, licząc także rodziny amerykańskich żołnierzy.

W Kongresie USA panuje ponadpartyjna zgoda co do znaczenia Polski jako strategicznego sojusznika.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Temat stałej bazy wojsk USA w Polsce wciąż budzi wiele pytań. Jednym z nich pozostaje lokalizacja jednostki. Według ustaleń Wirtualnej Polski potencjalny scenariusz zakłada stworzenie nowego obiektu, a nie rozbudowę starego.

Żołnierze mieliby stacjonować w pobliżu Poznania lub Wrocławia. Lokalizacje są atrakcyjne z powodu dostępu do dużych lotnisk, ale także ze względu na walory bytowe dla rodzin amerykańskich żołnierzy. Jak podaje WP, łącznie z żołnierzami i ich bliskimi do Polski może przybyć 25 tysięcy osób.

Stała baza USA w Polsce. Nowe ustalenia, oszacowano koszty

Utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce to kosztowna inwestycja, którą miałaby w znacznej części pokryć polska strona. Źródło Wirtualnej Polski twierdzi, że budowa infrastruktury, w tym także mieszkalnej, może pochłonąć 10-12 mld zł.

Ze wcześniejszych informacji wynika, że rozmowy na temat bazy mają toczyć się zarówno w Polsce, jak i za granicą. - Miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny - mówił w ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON - jak sam wskazał - ma osobiście koordynować prace nad utworzeniem bazy. Działania te określił "wielką operacją".

- Tutaj gramy wszyscy razem: pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy, jesteśmy jedną drużyną. To jest narodowy strategiczny interes, to jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy, zabiegaliśmy od wielu lat - wyjaśnił.

Zgoda w Kongresie w sprawie Polski? "Wygląda przełomowo"

Pod koniec maja Interia informowała o nastrojach w Kongresie USA wokół pomysłu utworzenia wspomnianej bazy. Polska wskazywana jest jako istotny sojusznik zarówno przez demokratów, jak i republikanów.

- Dobrze, że mamy zarówno silną podstawę w postaci ponadpartyjnej zgody w Kongresie, jak i sympatię samego prezydenta Trumpa. Wydaje mi się, że dzięki temu nasza przyszłość wygląda pewniej i bezpieczniej, niż wydawało nam się wcześniej - mówił w rozmowie z Łukaszem Rogojszem amerykanista prof. Tomasz Płudowski.

Profesor wskazywał na ponadpartyjną zgodę w Kongresie co do znaczenia Polski. - To wygląda przełomowo i zmienia status Polski z kraju, w którym po prostu są bazy amerykańskie na kraj strategicznie ważny dla Stanów Zjednoczonych - oceniał.





Afera w Szpitalu Południowym. Rzecznik prezydenta: Mam nadzieję, że minister Żurek rozliczy to tak ochoczo, jak rozlicza opozycję Polsat News