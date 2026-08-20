W skrócie Raport "Polaków portret własny" zawiera fałszywe lub niepotwierdzone informacje, takie jak liczba polskich noblistów, znajomość języka mandaryńskiego wśród młodych oraz umiejscowienie Katowic w "północnym centrum" kraju.

Ekspert Sebastian Meitz zwrócił uwagę na liczne błędy i zasugerował, że raport mógł zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

W raporcie występują błędy składniowe, anglicyzmy, niestandardowa numeracja przypisów i inne uchybienia techniczne.

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"Polaków portret własny - Część I. Raport o DNA marki Polska - perspektywa wewnętrzna" - tak nazywa się projekt przygotowany przez Fundację Marka Polska Think Tank oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Jego autorem jest pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń oraz jej zespół.

Jeśli istotnie to "portret własny" Polaków to, delikatnie mówiąc, twórcy nie mają najlepszego zdania o swoim narodzie, bo roi się w nim od kuriozalnych błędów i zadziwiających treści. Jednocześnie sami autorzy wskazują, że ich praca to "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski".

Gdzie leżą Katowice? Zaskakujące tezy rządowego raportu

Na zaskakujący raport, który powstał w ramach kosztującej Ministerstwo Sportu i Turystyki 200 tys. zł strategii, uwagę zwrócił w mediach społecznościowych Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego. "Czy 'Markę Polska' ma nam wygenerować sztuczna inteligencja? Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło 200 000 złotych w ramach zadania publicznego za raport wygenerowany przez AI?" - pyta ekspert na początku serii swoich wpisów.

Wzrok przykuwają przede wszystkim oderwane od rzeczywistości treści. Z raportu dowiedzieć możemy się bowiem, że "młode pokolenie Polaków mówi płynnie po angielsku (95%), nierzadko dodatkowo także w języku niemieckim, francuskim czy mandaryńskim".

Niezręcznie czyta się też przedstawioną w pracy listę osiągnięć polskiej nauki i kultury. Dowiadujemy się z niej m.in., że nasz kraj doczekał się zaledwie pięciorga noblistów.

Meitz zwraca także uwagę na "ciekawego chochlika" w postaci położenia Katowic. Według informacji zawartych w publikacji, miasto znajduje się w "północnym centrum" Polski. "Trudno mi powiedzieć, jaki punkt był punktem odniesienia, natomiast raczej nie była nim mapa Polski" - pisze ekspert.

"Despite" dofinansowania ministerstwa, w raporcie jest mnóstwo błędów

Do podejrzeń dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji przy tworzeniu raportu skłaniać może również język w nim wykorzystany, w którym nierzadko dostrzec można błędy składniowe, czy nieuzasadnione anglicyzmy.

Przykładem może być choćby następujący cytat z dokumentu: "HIPOTEZA PSYCHOLOGICZNA: To wskazuje na SYNDROM IMPOSTORA na POZIOMIE NARODOWYM - Despite RZECZYWISTYCH OSIĄGNIĘĆ, BRAK WEWNĘTRZNEGO PRZEKONANIA o SWOJEJ WARTOŚCI" (pis. oryg.)

"Czym jest 'despite' w języku polskim, nie wiem. Ale domyślam się, skąd się tu wzięło" - pisze Meitz.

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Poza licznymi uchybieniami treściowymi, zauważyć da się także mnóstwo błędów technicznych, m.in. przy tworzeniu przypisów, które po 1, 2 i 3 nieoczekiwanie przechodzą do 41, a następnie 517.

"AI czy nie AI, oto jest pytanie. Czytając ten raport kilkukrotnie, trudno mi było pozbyć się wrażenia, że nikt poważny, a szczególnie naukowiec z tytułem doktora habilitowanego, nie wygenerowałby dużych części raportu, za który zapłacili podatnicy, w jakimś LLM. No bo przecież nie. Prawda?" - podsumowuje Sebastian Meitz.



