Sobota upływa pod znakiem dynamicznej pogody niemal w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed licznymi komórkami konwekcyjnymi, które mogą przynieść intensywne opady deszczu, silny wiatr, grad, a lokalnie nawet zjawiska o charakterze trąby powietrznej. Ostrzeżenia przed burzami wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformowali prowadzący profil w mediach społecznościowych o nazwie: Sieć Obserwatorów Burz, "nad Polską pojawią się liczne komórki konwekcyjne niosące silne opady deszczu, silny wiatr do około 80-90 km/h, a także grad do 2-3 cm średnicy". Eksperci zwrócili uwagę, że podobnie jak w poprzednich dniach grad miejscami może się akumulować.

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Według obserwatorów burze będą umiarkowanie aktywne elektrycznie i mogą występować praktycznie na terenie całego kraju. "Istnieje także niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się trąby powietrznej" - przekazano.

W sobotę w wielu regionach można było również obserwować charakterystyczną chmurę szelfową, czyli tzw. arcus, często towarzyszącą gwałtownym zjawiskom burzowym.

Burze idą przez Polskę. Lej kondensacyjny na Warmii i Mazurach

Sieć Obserwatorów Burz poinformowała także o zaobserwowaniu leja kondensacyjnego. "Dziś około godziny 14.35 w rejonie miejscowości Nowa Różanka w woj. warmińsko-mazurskim zaobserwowano spory lej kondensacyjny. Nie mamy obecnie informacji o tym, aby dotknął on ziemi" - podano.

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Jednocześnie uwagę meteorologów zwróciła silna burza zmierzająca w kierunku Jędrzejowa. Według obserwatorów posiadała ona cechy superkomórki burzowej. Na jej trasie mogą występować bardzo silne podmuchy wiatru, intensywne opady deszczu oraz grad.

Gdzie jest burza? IMGW wydał alerty dla 11 województw

W związku z prognozowanymi zjawiskami IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Alertami objęto województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie oraz północną część województwa opolskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do godziny 23 w sobotę. IMGW prognozuje opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru osiągające od 60 do 75 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oszacowano na 75 proc.

Instytut ostrzegł również przed możliwymi gwałtownymi wzrostami poziomu wody. Wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące mniejszych rzek oraz zlewni zurbanizowanych.

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Alerty hydrologiczne. Możliwe podtopienia i wzrosty stanów wody

Alerty hydrologiczne obejmują zlewnie na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, a także większość obszaru województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodnią część województwa zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 w sobotę do północy. IMGW wskazuje, że intensywne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień oraz gwałtownych wzrostów stanów wody.

Dodatkowo dla północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz północno-wschodniej części województwa pomorskiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Alert zacznie obowiązywać o północy z soboty na niedzielę i pozostanie ważny do godziny 20 w niedzielę.

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Na obszarach objętych ostrzeżeniem prognozowana suma opadów może wynieść od 30 do 45 mm. Burzom mają towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Niespokojna noc. Na wybrzeżu burze możliwe do rana

Jak poinformował IMGW, nocą z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, a na północy kraju przeważnie duże. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe są stopniowo zanikające burze, którym towarzyszyć będą opady o sumie od 10 do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju suma opadów wyniesie zwykle od 3 do 5 mm.

Najbardziej niespokojna sytuacja prognozowana jest na Pomorzu, zwłaszcza na zachodnim i środkowym wybrzeżu. Tam opady deszczu oraz burze mogą utrzymywać się przez całą noc, a suma opadów może sięgnąć 25 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni C. Cieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą do 13 stopni C. W rejonach górskich, szczególnie na Podhalu i w Dolinach Bieszczadzkich, temperatura może spaść do 7 stopni C.

Od północy zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami, szczególnie dla obszaru środkowego wybrzeża. W tym regionie suma opadów może dochodzić nawet do 45 mm. Ostrzeżenie pozostanie w mocy do niedzieli do godz. 20.

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