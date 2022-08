Polska Jaka pogoda na długi weekend? Synoptycy mają dobre wieści tylko dla jednego regionu

Pogoda na dziś zapowiada się dość przyjemnie. W ciągu dnia bezchmurne niebo do końca dnia będzie na zachodzie i na północny kraju. W centrum, na południu i na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na południu, 25 na wschodzie, 28 na północy do 30 st. C na zachodzie.

Pogoda na piątek, 12 sierpnia: Gdzie jest burza?

Według najnowszych prognoz IMGW, burze wystąpią dziś w centralnej i wschodniej Polsce. Powinni się ich spodziewać zwłaszcza mieszkańcy województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

Reklama

Podczas burz spodziewane są opady deszczu od 10 do 30 mm. "Porywy wiatru w trakcie przechodzenia burz nie powinny przekraczać 50-65 km/h. Punktowo, głównie na krańcach wschodnich, niewykluczone są opady gradu" - informuje IMGW.

Pogoda: Burze także w nocy

Burze nie ustąpią także w nocy i dodatkowo obejmą województwa: małopolskie i śląskie.

"Największe prawdopodobieństwo burz jest na południowym wschodzie, tam opady deszczu mogą sięgać około 15 mm, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nawet 20-30 mm" - podaje IMGW.

Porywy wiatru nie powinny przekraczać 50-65 km/h. Początkowo na wschodzie nie można wykluczyć też opadów drobnego gradu.



Słoneczna pogoda przeplatana burzami utrzyma się z nami przez cały długi weekend.

Czytaj też: Pustynia, safari i plaża. Czyli pięć pomysłów, jak spędzić długi weekend w okolicy Warszawy