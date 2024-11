Gdy rodzice pokazują za dużo. Groźny trend zalewa internet

Małgorzata kilka miesięcy temu została matką. Od lat kobieta aktywna jest w mediach społecznościowych, pokazuje w nich urywki ze swojego codziennego życia. Jednak twarzy dziecka tam nie ujrzymy. - Nie wiem, czy on za kilka lub kilkanaście lat sam będzie chciał być użytkownikiem mediów społecznościowych i będzie zgadzał się na to, żeby jego wizerunek "latał" w internecie - przyznaje kobieta.

Sharenting. "To zawsze była zabawa"

Po kilku latach Katarzyna zawiesiła konto ze zdjęciami córki. Z kilku powód, m.in. z powodu bezpieczeństwa dziecka. - Może kiedyś córka będzie chciała go przejąć i prowadzić w swoim stylu. Nie będzie tam miała nic kompromitującego, jedynie same przyjemne wspomnienia. Założyłam ten profil, by mieć pamiątkę. To zawsze była zabawa - podsumowuje.