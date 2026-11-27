W skrócie W Polsce policja rejestruje rocznie około 13 tys. zaginięć, z czego odnajduje się statystycznie około 95 proc. osób, choć nie zawsze oznacza to ich powrót do domu.

Nowoczesne technologie, jak drony, termowizja czy psy mantrailingowe potrafiące podjąć trop nawet po trzech miesiącach od zaginięcia, znacząco wspierają współczesne działania służb.

Zaginięcie uznaje się za długotrwałe po upływie pięciu lat, jednak nawet po tym okresie wciąż istnieją szanse na odnalezienie zaginionej osoby żywej lub rozwiązanie zagadki.

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W Polsce każdego roku policja rejestruje około 13 tys. zaginięć. Statystycznie odnajduje się mniej więcej 95 proc. tych osób.

- Nie oznacza to jednak, że tyle samo wraca do swoich domów - mówi w rozmowie z Interią Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes zarządu Fundacji ITAKA.

- Odnalezienie może być równoznaczne z powrotem do bliskich, ale może to też oznaczać sytuację, w której policja odnajduje zaginionego, lecz on decyduje się na zerwanie kontaktu z rodziną. Wreszcie przez odnalezienie można rozumieć też odnalezienie ciała - tłumaczy.

Zdecydowana większość osób zaginionych odnajduje się stosunkowo szybko - w ciągu kilku dni, czasem tygodni. Są jednak sprawy, które przez lata pozostają nierozwiązane.

Lata bez odpowiedzi

- Tutaj za granicę uznaje się okres pięciu lat. Po upływie tego czasu mówimy o zaginięciu długotrwałym. Wówczas szanse na odnalezienie są mniejsze, co nie oznacza, że żadne. Odnalezienie kogoś zaginionego całego i zdrowego zdarza się nawet i po latach. Te historie są bardzo indywidualne - wyjaśnia wiceprezes Fundacji ITAKA.

Do wyczekiwanego przełomu, nawet po latach, często dochodzi dzięki nowym narzędziom.

Pierwsze sformalizowane, kompleksowe przepisy policyjne dotyczące wyłącznie poszukiwania osób zaginionych wprowadzono w Polsce 16 lipca 2003 roku. Dziś służby mają do dyspozycji narzędzia, o których przed laty można było tylko pomarzyć.

- Mamy monitoring, GPS-y, sonary, drony, termowizję, ale także media i internet, w których informacja o zaginięciu rozprzestrzenia się w kilka minut - opisuje ekspertka.

Jak podkreśla, dzisiaj inaczej reagują też służby, większa jest społeczna świadomość dotycząca bezpieczeństwa. Zmieniły się też przepisy i możliwości techniczne.

Od 2013 roku działa w Polsce Child Alert, czyli system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów.

Zmienił się także sposób szkolenia psów wykorzystywanych podczas poszukiwań.

- W tej chwili w policji znajdują się psy mantrailingowe, które potrafią odnaleźć trop poszukiwanej osoby nawet trzy miesiące od momentu zaginięcia. To jest przepaść pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz - podkreśla Jezierska-Świergiel.

Jest jednak coś, co mimo upływu lat i rozwoju technologii pozostaje bez zmian. To ludzie.

Siła człowieka

Gdy dochodzi do zaginięcia, kluczowe są pierwsze chwile.

To, co dzieje się bezpośrednio po zniknięciu bliskiej osoby, może zaważyć na przebiegu poszukiwań.

Jak zaznacza specjalistka, człowiek od zawsze jest tu najważniejszym ogniwem.

Policjant, który przyjmuje zgłoszenie, odpowiednio je kwalifikuje i decyduje o zaangażowaniu sił i środków. Osoby, które ruszają na poszukiwania, odgrywają kluczową rolę.

Ale też ci, którzy przekazują informacje o zaginięciu, oraz ci, którzy nie pozostają na nie obojętni.

Sprawy zaginięć sprzed wielu lat są trudne do wyjaśnienia, ale nie oznacza to, że nigdy nie znajdują rozwiązania.

Czasami przełom następuje przy okazji wyjaśniania innego przestępstwa. Innym razem ktoś, kto przez lata milczał, w końcu decyduje się ujawnić prawdę.

Coraz częściej odpowiedzi przynosi również rozwój nauki.

- Dziś mówimy o bazach DNA na całym świecie, o genealogii genetycznej, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w analizowaniu archiwalnych spraw. Wiążemy z tym ogromne nadzieje, a pierwsze efekty możemy już obserwować w doniesieniach medialnych o pojmaniu sprawców zbrodni sprzed lat. Z niecierpliwością czekamy na kolejne efekty - mówi przedstawicielka Fundacji ITAKA.

Spóźniona sprawiedliwość

Każdy kolejny dzień, miesiąc i rok bez odpowiedzi to wydłużające się cierpienie bliskich osób zaginionych. Niepewność i niemożność zamknięcia tego rozdziału potrafią zamienić ich życie w niekończące się oczekiwanie.

Izabela Jezierska-Świergiel przyznaje, że chce wierzyć, iż sprawiedliwość w końcu dosięga sprawców, nawet jeśli nie dzieje się to od razu. Ma też nadzieję, że rodziny zaginionych wreszcie dowiedzą się, co stało się z ich bliskimi.

- Osobiście chcę wierzyć, że choć często kara nie przychodzi natychmiast, to prędzej czy później nastąpi, a rodziny zaginionych osób wreszcie otrzymają informację, co stało się z ich bliskimi, bo życie w niewiedzy jest prawdziwym koszmarem - podsumowuje.

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