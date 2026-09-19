W skrócie Dane Straży Pożarnej wskazują, że liczba schronów w Polsce w 2023 roku wynosiła 1903, obecnie podawana jest liczba około 1,9 tys.

Dorota Gawryluk stwierdziła, że - według danych - w Polsce nie powstała żadna nowa infrastruktura związana ze schronami, a obrona cywilna jej zdaniem nie istnieje.

Według dziennikarki w Polsce odrzucono pomysł budowania systemu obrony cywilnej opartego o Straż Pożarną.

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W czwartek premier Donald Tusk mówił, że "jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem dotychczasowej wojny rosyjsko-ukraińskiej". - W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę - ostrzegał szef rządu.

W kontekście słów premiera w najnowszym wydaniu programu "Kalejdoskop Wydarzeń" Dorota Gawryluk poruszyła temat schronów.

Ile jest w Polsce miejsc schronienia? "Okazało się, że nie są schronami"

- Pierwszy program "Lepsza Polska" był właśnie o schronach. Poprosiłam wtedy o dane, ile mamy schronów w Polsce - mówiła dziennikarka.

Z zaprezentowanej w programie grafiki, która powoływała się na informacje MSWiA oraz Państwowej Straży Pożarnej, wynika, iż w 2023 roku w Polsce były 1903 schrony. - Na jednego mieszkańca niewiele, prawie nic - oceniła Gawryluk.

- Wszyscy wtedy stwierdziliśmy, że mamy kilka lat, mamy czas, bo Rosja dopiero idzie. Przez te kilka lat dobudujemy chociaż tysiąc - opisywała dziennikarka.

- Sprawdziliśmy, ile teraz jest schronów. Jaką informację podaje straż pożarna? Było 1903, a teraz podaje około 1900 - zaznaczyła.

- Może się okazać, że tych schronów jest jeszcze mniej. Dlaczego jest mniej? Bo jak zrobiono przegląd schronów, które były niby schronami, okazało się, że one nie są schronami - wytłumaczyła Gawryluk.

"Po co nam te próbne alarmy?". Gawryluk o obronie cywilnej w Polsce

Dziennikarka podkreślała, że "nie zbudowaliśmy niczego, żadnej infrastruktury, żadnych schronów". - W tej sytuacji po co nam te próbne alarmy, które są wysyłane? Ludzie pytają, co my mamy z tym zrobić? Tak jak premier mówił: będzie wojna. No i co, panie premierze? No jak będzie wojna, no to niech pan weźmie się do roboty i coś zrobi - komentowała dziennikarka.

Według Gawryluk w Polsce "obrona cywilna nie istnieje". Jan Wróbel wtrącił z kolei, że "obrona cywilna powinna być w Polsce obowiązkową służbą wojskową, czteromiesięczną, sześciomiesięczną".

- Obrona cywilna to jest system przede wszystkim w urzędach, w szkołach. System, który jest zbudowany po to, że gdyby wydarzyło się coś bardzo niebezpiecznego, atak dronów choćby, to w tym momencie wszyscy dokładnie wiedzą, co mają robić. W jaki sposób udzielać pomocy, jak przygotowywać szpitale. Obrona cywilna dotyczy również szkolenia osób pracujących w szpitalach - podkreśliła dziennikarka.

- Czy szkolenia się odbywają. Takich informacji oczywiście nie dostaniesz, bo jak słyszymy tam, gdzie dzwonimy, jest to bardzo drażliwy temat - dodała.



