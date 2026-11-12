W skrócie Wicepremier Krzysztof Gawkowski przyniósł przed Pałac Prezydencki czarną księgę, w której opisane są zagrożenia, z jakimi mierzą się młodzi użytkownicy polskiego internetu.

Minister cyfryzacji zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o pilne podpisanie ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, na co głowa państwa ma czas do piątku.

Gawkowski przytoczył dane, według których 39 proc. polskich nastolatków zetknęło się z agresją w sieci.

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Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pojawił się w czwartek przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Towarzyszył mu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Politycy zaapelowali do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie, na co - jak wskazał Gawkowski - głowa państwa ma czas do piątku.

Minister cyfryzacji przekonywał, że jego resort od wielu miesięcy zabiega o spotkanie z prezydentem. Jak relacjonował, już w 2025 roku, kiedy powstały pierwsze założenia przepisów, przedstawiciele ministerstwa deklarowali gotowość do rozmów i oczekiwali uwag ze strony Pałacu Prezydenckiego.

- Ta przepychanka: my się wpraszamy, pan prezydent nie znajduje czasu, trwała i trwa nadal. Dlatego czas ją przerwać - powiedział wicepremier.

Gawkowski z "czarną księgą" przed Pałacem Prezydenckim

Podczas konferencji Gawkowski zaprezentował dokument, który - jak wyjaśnił - przedstawia zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mierzą się w internecie.

Wicepremier przytoczył dane, według których 39 proc. polskich nastolatków zetknęło się z agresją w sieci, a 45 proc. dzieci i nastolatków doświadczyło kontaktu z cyberagresją seksualną. Z kolei 10 proc. nastolatków miało być szantażowanych w internecie, między innymi za pomocą zdjęć o charakterze seksualnym.

- To są miliony dzieciaków, nastolatków w Polsce, których przyszłość mogła być zniszczona, jest naruszona lub prześladowana przez to, że państwo nie ma narzędzi, żeby zmuszać platformy cyfrowe do działania - mówił Gawkowski.

Minister podkreślił, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu nie może spoczywać wyłącznie na rodzicach i nauczycielach.

Zdaniem wicepremiera państwo potrzebuje skutecznych mechanizmów egzekwowania przepisów wobec platform internetowych.

Ustawa o bezpieczeństwie w internecie. Gawkowski apeluje do Nawrockiego

Wicepremier przekonywał, że proponowane regulacje mają umożliwić skuteczniejszą walkę z nielegalnymi treściami, internetową nienawiścią, groźbami i szkodliwymi materiałami.

- Czy chcemy, żeby dalej w internecie mogły pojawiać się patostreamy nakłaniające do samobójstwa? Ustawa o bezpieczeństwie w internecie jest o tym, czy chcemy, żeby ktoś mógł komuś w internecie grozić śmiercią - mówił.

Gawkowski wskazał również na problem dezinformacji oraz działalności oszustów internetowych. Zarzucił platformom cyfrowym czerpanie korzyści finansowych z rozpowszechniania nielegalnych treści.

Minister przekonywał, że podobne rozwiązania obowiązują już w niemal wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jego zdaniem ich wcześniejsze wprowadzenie w Polsce pozwoliłoby ograniczyć skalę szkodliwych zjawisk w internecie.

Na zakończenie konferencji Gawkowski zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego, apelując o podpisanie ustawy.

- Panie prezydencie, przekazujemy tę czarną księgę ofiar platform cyfrowych w internecie na pańskie ręce. Z prostą prośbą, ale i z żądaniem. Chcemy podpisu pod ustawą o bezpiecznym internecie - oświadczył.

- Niech jutro będzie dobry dzień dla polskiego internetu. Koniec z hejtem, nienawiścią i nielegalnymi treściami - zakończył wicepremier.



