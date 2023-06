Fundusz Sprawiedliwości. "Ziobryści" tłumaczą, dlaczego finansują garnki

Politycy Suwerennej Polski chwalą się w sieci, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiają m.in. do ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich. Ile ma to wspólnego z pomocą postpenitencjarną, przeciwdziałaniem czy prewencją w kontekście przestępczości? - Koła gospodyń wiejskich, mówię to również jako wiceminister rolnictwa, są znakomitym partnerem do budowania systemowego modelu przeciwdziałania przestępczości na obszarach wiejskich - powiedział Interii Janusz Kowalski.

Zdjęcie Od lewej: Janusz Kowalski, Marcin Warchoł i gospodynie wiejskie