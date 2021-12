Fundusz Medyczny. Spotkanie prezydenta, premiera, ministra zdrowia i ekspertów

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Fundusz Medyczny jest "nową instytucją wprowadzoną do polskiego systemu prawnego i systemu ochrony zdrowia, by zwiększyć jego skuteczność działania, ale także w szeregu aspektach jego elastyczność ze szczególnym ukierunkowanie na rozwój leczenia chorób nowotworowych i chorób rzadkich przede wszystkim u dzieci, jak również wzmocnienia w Polsce opieki pediatrycznej, także poprzez środki na modernizację szpitali, oddziałów, na których leczone są dzieci, wprowadzania nowych technologii, różnego rodzaju prac badawczych związanych z kwestiami rozwojowymi".

Wskazał, że jest on także odpowiedzią na apel społeczeństwa, by znalazła się pula środków finansowych, wydzielonych przez państwo, "mająca na celu wsparcie możliwości leczenia operacyjnego polskich dzieci poza granicami kraju, w szczególności w sytuacjach, kiedy różnego rodzaju procedury medyczne nie są u nas realizowane".

Poinformował, że "w najbliższym czasie z Funduszu Medycznego blisko 2 mld zł pójdzie na program modernizacji i rozwoju szpitali i oddziałów pediatrycznych". - Procedury konkursowe będą uruchomione z początkiem przyszłego roku - powiedział prezydent. Dodał, że będzie on realizowany w latach 2022/2023.

Zwrócił uwagę, że na ten cel dotychczas przeznaczano 3 mld zł na 6 lat.

Plan strategiczny dla chorób rzadkich

Szef MZ zauważył podczas spotkania, że "żyjemy teraz w rzeczywistości, która jest napiętnowana Covidem". Zaznaczył, że "niezależnie od tej sytuacji kryzysowej musimy przygotować rozwiązania, które równolegle (...) muszą reformować i zmieniać rzeczywistość funkcjonowania systemu opieki medycznej w Polsce".

Podkreślił, że uważnie analizowane są opinie ekspertów, ale także pacjentów. - Zbierając te wszystkie dane, informacje pracujemy nad rozwiązaniami, które mają mieć charakter kompleksowy i odpowiadać na najważniejsze wyzwania, z którymi mamy do czynienia - powiedział.

Niedzielski mówił m.in. o tym, że - jako uchwała rządowa - przyjęty został plan strategiczny dla chorób rzadkich. - I tak w innych dziedzinach - jak krajowa sieć onkologiczna, jak powstająca krajowa sieć kardiologiczna, cały czas przygotowujemy rozwiązania, które mają mieć charakter systemowy, kompleksowy - podkreślił. Dodał, że przygotowane zostało również "rozwiązanie systemowe odnoszące się do całej siatki minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej".

Morawiecki: Poprawa pediatrii

Premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi za "przychylne spojrzenie" na Polski Ład. Przypomniał, że w programie znajdują się nowe środki przeznaczone na służbę zdrowia. Jak oddał wspomogą one takie dziedziny medycyny jak onkologia, czy choroby rzadkie.

Premier wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu będzie mogło dojść do przełomu w kilku obszarach, które do tej pory wymagały specjalistycznego leczenia. Zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie działania, aby został on jak najszybciej użyty do konkretnych zadań.

- Ten fundusz, jako cześć większej całości będzie służył z jednej strony do poprawy pediatrii, ale także poprosiłem ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych - wskazał Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem. - I nie ma co chować głowy w piasek, infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach pozostawia bardzo dużo do życzenia, jest tych SOR-ów bardzo dużo, i wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. To też będzie jedno z zadań, które będzie przedmiotem troski pana ministra zdrowia i całego rządu - podkreślił premier.

Cztery filary

Jak poinformował szef rządu, pierwszym filarem jest subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. - Jednym z jego celów jest skuteczniejsza ochrona zdrowia seniorów - wyjaśnił.

- Drugim filarem jest subfundusz rozwoju profilaktyki - mówił premier. - Kolejnym filarem jest subfundusz infrastruktury strategicznej, która ma służyć rozwojowi medycyny, rozwojowi medycznemu w bardzo wielu dziedzinach - dodał. Ostatnim filarem jest subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

- Chcemy, żeby nasza służba zdrowia nie tylko korzystała z dobrodziejstw medycyny z całego świata, ale żebyśmy to my byli nie tylko biorcą, ale także dawcą najnowocześniejszych rozwiązań medycznych - podkreślił premier.

- Aby można było coraz bardziej polegać na służbie zdrowia, a to jest przecież cel nas wszystkich, to rozwijamy przede wszystkim finansowanie. Wzmacniamy finasowanie poprzez Polski Ład - zaznaczał premier.