Wasze zaufanie przełożyliśmy na konkretne działania. W 2024 roku zrealizowaliśmy trzy duże inwestycje, które przyniosły realną zmianę: w Katowicach, Żyrardowie i Lewinie Brzeskim.

W Katowicach zakończyliśmy największą dotąd inwestycję Fundacji - kompleksową modernizację Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę, specjalistyczne zaplecze techniczne i najwyższej klasy sprzęt: inkubatory, respiratory, kardiomonitory, mikronarzędzia, personalizowane lupy oraz zaawansowane oprogramowanie do symulacji 3D.

Stworzyliśmy także nowoczesne stanowiska intensywnej terapii z możliwością stałego pobytu rodzica - unikalne rozwiązanie w skali kraju.

Najważniejsze jednak - w Katowicach uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program leczenia atrezji tętnicy płucnej z wykorzystaniem przełomowej techniki unifokalizacji, opracowanej przez prof. Franka Hanleya z Stanford Children's Hospital. Dzięki współpracy z prof. Richardem Mainwaringiem z USA, dzieci z najcięższymi wadami serca mogą dziś być operowane w Polsce - bez konieczności kosztownych wyjazdów za granicę.

W Żyrardowie dokonaliśmy pierwszego od ponad 50 lat remontu Oddziału Pediatrycznego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Stworzyliśmy komfortowe sale z łazienkami, nową świetlicę, kuchnię dla rodziców i pokój dla mam. Zadaliśmy o to, by mali pacjenci i ich bliscy mogli przechodzić przez leczenie w godnych warunkach - bo obecność rodzica to często najlepsze lekarstwo.

W Lewinie Brzeskim - po dramatycznej powodzi, która zniszczyła lokalną Świetlicę Terapeutyczną - Fundacja Polsat ruszyła z pomocą. Dzięki wpłatom z 1,5 proc. podatku oraz specjalnej zbiórce i blokowi reklamowemu "Reklama na ratunek. Wspólnie dla powodzian" z tych środków powstaje nowa, w pełni wyposażona świetlica terapeutyczna dla dzieci. Bo żadne dziecko nie powinno zostać bez miejsca wsparcia, bez względu na okoliczności.

Dziękujemy za Wasze 1,5 proc. Dzięki Wam możemy inwestować w to, co najważniejsze, bo Jesteśmy dla dzieci. I zawsze będziemy.

