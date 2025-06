Tradycją jest, że raz w roku Fundacja angażuje się w remont oddziału dziecięcego w ramach projektu "Małe Ojczyzny". W tym roku fundacyjne motyle zawitały na Oddział Pediatryczny w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie . Jest to pierwszy, generalny remont tego Oddziału od ponad 50 lat.

Po remoncie na oddziale będzie dodatkowo świetlica dla dzieci i kuchnia , z której będą mogli korzystać opiekunowie. Dla Fundacji ważne jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu, tak, by mogły wspierać swoje pociechy w powrocie do zdrowia.

- Mama jest najważniejszą osobą dla dziecka, pomaga mu pokonywać problemy, rozwijać się i realizować marzenia. Dzieli z nim również trudne momenty, takie jak choroba lub pobyt w szpitalu. To właśnie bliskość mamy zapewnia dziecku bezpieczeństwo i przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia. W oddziale stworzony zostanie także pokój dla mam - powiedziała Prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc.