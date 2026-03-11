W skrócie Od czwartku w Polsce prognozowane są opady deszczu, lokalne burze, a w wyższych partiach Tatr nawet śnieg.

Temperatury w połowie tygodnia utrzymają się na wyższym poziomie, po czym nastąpi wyraźne ochłodzenie.

Na początku przyszłego tygodnia przewidywane są dalsze opady, lokalnie deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna, a chłodniej będzie przez większość tygodnia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pogoda w zdecydowanej większości Polski wciąż jest spokojna. Od czwartku będziemy się zmagać z wymagającą aurą. Na zachodzie zacznie padać słaby deszcz, ale większe zmiany dopiero przed nami. Wkrótce popada mocniej, do tego zagrzmi, a z czasem nawet sypnie śniegiem - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Zbliża się koniec spokojnej pogody. Rozbudowują się fronty

W zachodniej Europie rozbudowuje się front atmosferyczny i tam w wielu miejscach grzmi oraz mocniej pada. Z czasem strefa gorszej pogody przemieści się bardziej na wschód i dotrze do Polski.

Pogorszenie pogody mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej Polski odczują w nocy ze środy na czwartek. Tam zrobi się bardziej pochmurnie i popada deszcz.

Strefa opadów i lokalnych burz zbliża się do Polski z zachodu. Dotrze do nas w czwartek WXCharts materiał zewnętrzny

Z czasem do naszego kraju napłynie więcej chmur i czwartek nie będzie tak pogodny jak środa.

Miejscami znowu przelotnie popada deszcz, a najtrudniejsze warunki zapanują w pasie ciągnącym się od od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza - w tych rejonach mogą występować burze. W ich trakcie spadnie więcej deszczu - lokalnie suma opadów może sięgnąć 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Wysoko w Tatrach popada również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Czwartek będzie deszczowy w wielu miejscach, lokalnie pojawią się też wiosenne burze WXCharts materiał zewnętrzny

Czwartek będzie deszczowym dniem w praktycznie całej Polsce.

Cały czas będzie ciepło, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie temperatury dojdą do 15-18 stopni. W pozostałych miejscach będzie od 10 do 13 st. C.

Kolejne dni przyniosą niestabilną pogodę, ze zmiennym zachmurzeniem i dłuższymi okresami słonecznej aury. Będzie ciepło do połowy weekendu - potem temperatury wyraźnie spadną.

Deszczowo, burzowo i chłodniej. Lokalnie zimowe akcenty

Wyraźniejsze zmiany nastąpią pod koniec tygodnia. O ile w sobotę jeszcze w dużej części kraju będzie kilkanaście stopni (od 14 do nawet 18 st. C), to druga połowa weekendu zrobi się znacznie chłodniejsza.

Niedziela będzie pochmurna, a na zachodzie i w centrum również deszczowa. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze i w tej części kraju w ciągu dnia będzie do 4-8 st. C. Najcieplej będzie na wschodzie i południu: do 15-17 stopni.

Początek przyszłego tygodnia to kolejna wizyta frontu atmosferycznego, który przejdzie przez nasz kraj z zachodu na wschód. W całym kraju przelotnie popada, a na terenach podgórskich spadnie też deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna, a wysoko w górach sam śnieg.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne deszcze i burze, a miejscami na południu spadnie również trochę śniegu WXCharts materiał zewnętrzny

Poniedziałek będzie chłodniejszy, z temperaturami od 9 do 13 stopni Celsjusza, a na wschodzie do 15 stopni. Na Wybrzeżu oraz nad samym morzem będzie maksymalnie 4-8 stopni.

Od niedzieli w Polsce zrobi się chłodniej. W przyszłym tygodniu temperatury będą niższe niż obecnie WXCharts materiał zewnętrzny

Ochłodzenie potrwa przez większość przyszłego tygodnia. Możliwe, że w jego pierwszej połowie będzie maksymalnie 10-11 stopni, a potem do 13-14 stopni Celsjusza.

-----

Bosak w ''Gościu Wydarzeń'' o deklaracji PiS wycofania się z ETS-ów: Ich rząd to budował w Polsce Polsat News Polsat News