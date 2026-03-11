Fronty atmosferyczne ruszyły w stronę Polski. Pojawią się zimowe akcenty

Z zachodu nadciągają poważne zmiany. Przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne, przynosząc deszcze i lokalne burze. Wrócą zimowe akcenty w pogodzie: miejscami może spaść krupa śnieżna, a w górach pojawi się więcej białego puchu. Potem w całym kraju zrobi się chłodniej.

Osoby chroniące się przed deszczem. Opady i burze nasilą się pod koniec tygodnia
Od czwartku do Polski wrócą deszcze i lokalne burze. Miejscami na południu może też popadać deszcz ze śniegiem, a w górach śniegJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Od czwartku w Polsce prognozowane są opady deszczu, lokalne burze, a w wyższych partiach Tatr nawet śnieg.
  • Temperatury w połowie tygodnia utrzymają się na wyższym poziomie, po czym nastąpi wyraźne ochłodzenie.
  • Na początku przyszłego tygodnia przewidywane są dalsze opady, lokalnie deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna, a chłodniej będzie przez większość tygodnia.
Pogoda w zdecydowanej większości Polski wciąż jest spokojna. Od czwartku będziemy się zmagać z wymagającą aurą. Na zachodzie zacznie padać słaby deszcz, ale większe zmiany dopiero przed nami. Wkrótce popada mocniej, do tego zagrzmi, a z czasem nawet sypnie śniegiem - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zbliża się koniec spokojnej pogody. Rozbudowują się fronty

W zachodniej Europie rozbudowuje się front atmosferyczny i tam w wielu miejscach grzmi oraz mocniej pada. Z czasem strefa gorszej pogody przemieści się bardziej na wschód i dotrze do Polski.

Pogorszenie pogody mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej Polski odczują w nocy ze środy na czwartek. Tam zrobi się bardziej pochmurnie i popada deszcz.

Mapa pogodowa Europy z wyraźną strefą opadów rozciągającą się od południowej Francji przez Niemcy, Danię aż po Norwegię, zaznaczonym wyżem nad południową Europą oraz widocznymi liniami izobar wskazującymi kierunek wiatrów i układ ciśnienia atmosferyczn...
Strefa opadów i lokalnych burz zbliża się do Polski z zachodu. Dotrze do nas w czwartekWXChartsmateriał zewnętrzny

Z czasem do naszego kraju napłynie więcej chmur i czwartek nie będzie tak pogodny jak środa.

Miejscami znowu przelotnie popada deszcz, a najtrudniejsze warunki zapanują w pasie ciągnącym się od od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza - w tych rejonach mogą występować burze. W ich trakcie spadnie więcej deszczu - lokalnie suma opadów może sięgnąć 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Wysoko w Tatrach popada również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi pasmami opadów deszczu, głównie w centralnej i południowo-zachodniej części kraju, wyróżniającymi się niebieskimi i zielonymi oznaczeniami na tle pól temperatury powietrza oraz poziomego ciśnienia atmosferycznego.
Czwartek będzie deszczowy w wielu miejscach, lokalnie pojawią się też wiosenne burzeWXChartsmateriał zewnętrzny

Czwartek będzie deszczowym dniem w praktycznie całej Polsce.

Cały czas będzie ciepło, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie temperatury dojdą do 15-18 stopni. W pozostałych miejscach będzie od 10 do 13 st. C.

    Kolejne dni przyniosą niestabilną pogodę, ze zmiennym zachmurzeniem i dłuższymi okresami słonecznej aury. Będzie ciepło do połowy weekendu - potem temperatury wyraźnie spadną.

    Deszczowo, burzowo i chłodniej. Lokalnie zimowe akcenty

    Wyraźniejsze zmiany nastąpią pod koniec tygodnia. O ile w sobotę jeszcze w dużej części kraju będzie kilkanaście stopni (od 14 do nawet 18 st. C), to druga połowa weekendu zrobi się znacznie chłodniejsza.

    Niedziela będzie pochmurna, a na zachodzie i w centrum również deszczowa. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze i w tej części kraju w ciągu dnia będzie do 4-8 st. C. Najcieplej będzie na wschodzie i południu: do 15-17 stopni.

    Początek przyszłego tygodnia to kolejna wizyta frontu atmosferycznego, który przejdzie przez nasz kraj z zachodu na wschód. W całym kraju przelotnie popada, a na terenach podgórskich spadnie też deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna, a wysoko w górach sam śnieg.

    Mapa pogodowa Polski z intensywnymi opadami deszczu w centralnej i południowo-wschodniej części kraju, zaznaczonymi na kolorowo obszarami oraz większym systemem opadów na północnym zachodzie, z wyraźnymi strefami niebieskimi, zielonymi i fioletowymi ws...
    Początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne deszcze i burze, a miejscami na południu spadnie również trochę śnieguWXChartsmateriał zewnętrzny

    Poniedziałek będzie chłodniejszy, z temperaturami od 9 do 13 stopni Celsjusza, a na wschodzie do 15 stopni. Na Wybrzeżu oraz nad samym morzem będzie maksymalnie 4-8 stopni.

    Mapa anomalii temperatur w Europie pokazuje znaczne ocieplenie w Europie Wschodniej z intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczu, podczas gdy Europa Zachodnia i część południowej są oznaczone na niebiesko, wskazując na obszary chłodniejsze niż zwykle.
    Od niedzieli w Polsce zrobi się chłodniej. W przyszłym tygodniu temperatury będą niższe niż obecnieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Ochłodzenie potrwa przez większość przyszłego tygodnia. Możliwe, że w jego pierwszej połowie będzie maksymalnie 10-11 stopni, a potem do 13-14 stopni Celsjusza.

