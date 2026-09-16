Rano na południowym wschodzie utrzymywały się mgły ograniczające widzialność poniżej 300 metrów. Rozproszą się przed południem i w kolejnych godzinach w tej części Polski będzie pogodnie i słonecznie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W pozostałych rejonach kraju tak spokojnie nie będzie.

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Pogoda niesie chłodny front. Wraz z nim burze, ulewy i grad

Poranne mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów mogą jeszcze występować miejscami w centrum, ale po tymi obszarami zrobi się jaśniej. W ciągu dnia aura zacznie się psuć w zachodniej połowie kraju.

Od zachodu zacznie się nasuwać chłodny front, w którego strefie warunki zaczną się pogarszać: pojawią się opady deszczu i lokalne burze, na które trzeba będzie uważać przede wszystkim na południowym zachodzie.

Podczas burz porywy wiatru mogą w porywach dochodzić do 50-65 km/h, a suma opadów wynieść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W miejscach, nad którymi przejdzie więcej komórek burzowych suma opadów może być większa i wynieść do około 25 litrów. Może też popadać drobny grad o średnicy poniżej 2 centymetrów.

Burze i intensywniejsze ulewy w środę skoncentrują się na południowym zachodzie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu zagrożenia burzowego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodnich terenów Dolnego Śląska. Zaczną one obowiązywać o godz. 16:00 i utrzymają się do 20:00.

Pochmurnie i deszczowo może być na większym obszarze niż ten dotknięty burzami, głównie na zachodzie. Tam również zrobi się wyraźnie chłodniej niż na przeciwległych krańcach Polski.

Chłodniejsza enklawa na północnym zachodzie. Na wschodzie wyraźnie cieplej

Środa będzie ciepłym dniem, zwłaszcza jak na drugą połowę września. Praktycznie w całym kraju będzie powyżej 20 stopni, a jedynie miejscami nad morzem synoptycy prognozują około 17. W okolicach 18-19 st. C może być również na północnym zachodzie.

Najwyższe wartości wskażą termometry na południu - tam może być do 26 stopni Celsjusza. Mieszkańcy centrum mogą liczyć na około 23-25 stopni.

W większości Polski w środę będzie ciepło. Miejscami można liczyć nawet na 26 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu wędrówki frontu atmosferycznego warunki na północnym zachodzie pogorszą się z korzystnych rano na niekorzystne w ciągu dnia. W pozostałych miejscach pogoda przeważnie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć okresami - tam gdzie mgły utrzymają się dłużej lub pojawi się więcej chmur - warunki przejściowo zmienią się na obojętne.

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